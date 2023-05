Pallavolo: Cesena ospita le finali nazionali giovanili under 14 femminili (FOTO)

Da lunedì 15 maggio oltre 600 persone arriveranno in città fruendo di 5 impianti sportivi

CESENA – Da lunedì 15 a domenica 21 maggio Cesena ospiterà le finali nazionali giovanili di pallavolo under 14 femminili che porteranno in città oltre 600 persone. Lo scorso gennaio il Consiglio Federale della Fipav ha scelto le sedi dove si assegneranno gli scudetti giovanili 2023: Trento, Agropoli, Vibo Valentia, Catania, Prato e Cesena. Come illustrato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata in Comune, nel corso dei sette giorni si affronteranno le migliori squadre italiane di pallavolo della categoria under 14 femminile. Le vincitrici delle rispettive regioni saranno suddivise, in base al ranking degli ultimi cinque anni, in due raggruppamenti. Le ultime 16 si affronteranno nei primi due giorni per guadagnarsi il pass alla fase finale, dove incontreranno le 12 migliori regioni.

Saranno coinvolte circa 600 persone fra squadre, staff tecnico e staff organizzativo. Tutte le gare si svolgeranno in città, mentre le squadre alloggeranno a Cesenatico presso AERAT Casa Per Ferie Mirandola e lo staff organizzativo a Cesena presso hotel Best Wester. Gli impianti utilizzati saranno il Carisport (via Ambrosini, 99), il Minipalazzetto dello sport (via Fausto Coppi, 55), il Palaippo (via Di Vittorio) e la palestra Comandini dell’Istituto superiore “Ipsia Comandini” (Piazzale Degli Angeli). A questi si somma il campo di riserva: il palasport di via Palmiro Togliatti 36, a San Mauro Pascoli. Le prime 16 squadre arriveranno il lunedì, mentre per il secondo gruppo è previsto l’arrivo nella serata di mercoledì. Le gare saranno svolte: martedì 16 maggio, mattina e pomeriggio, mercoledì 17 maggio, al mattino, giovedì pomeriggio, venerdì, mattina e pomeriggio, sabato, per tutta la giornata. Domenica mattina invece si disputeranno le finali.

“Si tratta – commenta il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi – di un’importante iniziativa di sport e di genere che bene si inserisce nell’ambito della grande proposta sportiva della Regione Emilia-Romagna. Ci inorgoglisce inoltre questa particolare dimensione rosa che ha una sua valenza fondativa. Le finali nazionali giovanili sono un tassello importante dell’accordo che la Regione sta espletando nel corso di questi anni (2022-2024) e che ci consente di ospitare eventi di grande rilievo legati alla promozione della pallavolo”.

“Ringrazio chi ha scelto Cesena – commenta l’Assessore allo Sport Christian Castorri – per disputare le finali. È sempre un piacere accogliere appuntamenti sportivi così importanti, soprattutto a livello giovanile. In relazione alla pallavolo, la nostra città è rappresentata da Cesena Volley, che rappresenta un modello virtuoso di gestione di associazione sportiva. Inoltre, le squadre che si recheranno a Cesena potranno fruire di impianti moderni, innovativi, e sempre al centro della vita sportiva cittadina: per un’intera settimana infatti a disposizione delle atlete ci saranno palestre collocate a breve distanza. Sono certo si tratti dell’inizio di un percorso che ci porterà, nei prossimi anni, ad accogliere appuntamenti come questo e anche più importanti”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Silvano Brusori, Presidente del Comitato regionale FIPAV, Franco Manuzzi, Presidente di Fipav Romagna Uno, Pietro Mazzi, Direttore tecnico Volley Club Cesena e Romagna in Volley, ed Elisabetta Sembenotti, vicepresidente della Cooperativa Aerat.

Le sei finali assegneranno i titoli nazionali nelle varie categorie e rappresenteranno uno degli appuntamenti clou, insieme all’Aequilibrium Cup – Trofeo delle Regioni, dell’attività giovanile promossa dalla FIPAV. Le Finali Nazionali Giovanili, che catalizzeranno l’attenzione sui settori giovanili nei mesi di maggio e giugno, si disputeranno dunque in sei regioni: Trentino, Sicilia, Toscana, Campania, Emilia Romagna e Calabria. Il sipario si alzerà martedì 16 maggio con le categorie Under 15 maschile e Under 14 femminili, che si disputeranno rispettivamente a Prato e Cesena. Successivamente, dal 23 al 28 maggio, si giocheranno ad Agropoli (SA) e Vibo Valentia le finali scudetto Under 19 maschili e Under 18 femminili. Saranno poi Trento e Catania i due teatri degli atti conclusivi della manifestazione tricolore, con i titoli nazionali delle categorie Under 17 maschile e Under 16 femminili in programma da martedì 29 maggio a domenica 4 giugno.