Pallanuoto Femminile: storica qualificazione ai play off per la Sport Center Polisportiva

Il 7Rosa parmigiano si giocherà la promozione in A2 il 25/26 Giugno ad Avezzano

PARMA – Storica qualificazione ai play off per la Sport Center Polisportiva. Con 7 vittorie e 1 sconfitta nel campionato di Serie B, girone Lombardia, il 7Rosa parmigiano realizza il sogno di potersi giocare la promozione in Serie A2 per la prima volta nella sua storia.

Decisiva la vittoria casalinga nell’ultima giornata di campionato contro la Canottieri Milano per 7 a 3 con gol di Melissa Berni (3), Bertolini Tania (2), Berni Priscilla (1) e Todeschi Martina (1).

“Era l’obiettivo di questa stagione e raggiungerlo dopo due anni difficili e incerti come quelli che ci siamo lasciati alle spalle, vale doppio – commenta il presidente Renato Baladelli -. Ora festeggiamo ma poi avremo davanti 20 giorni impegnativi; vogliamo provarci fino in fondo anche se sappiamo ci troveremo di fronte avversarie con un’esperienza maggiore e una storicità datata. Nello sport però si vince sul campo”.

“Ci ho creduto fin dall’inizio della stagione, sentivo che c’era soprattutto il giusto spirito di squadra – racconta il capitano e portiere Alessia Catellani -. Non è stato comunque facile; in particolare nelle ultime partite abbiamo sbagliato troppo e rischiato di buttare all’altra la stagione. Lo schiaffo ricevuto dalla sconfitta contro Busto, nostra diretta concorrente, ci ha dato la possibilità di guardarci in faccia, dimenticare l’ansia di prestazione e tirare fuori le unghie e i denti per la partita decisiva”.

“Per chi come me gioca ormi da almeno 15 anni questo risultato è una soddisfazione incredibile – spiega l’attaccante Melissa Berni -. Arrivare fin qui è stato difficile perché il Covid in questi anni ha trasformato il modo di allenarsi e giocare, sempre in emergenza a causa di assenze a rotazione. L’inserimento nella squadra di alcune giocatrici provenienti da fuori ha rafforzato caratterialmente il gruppo e rinnovato l’entusiasmo di tornare in vasca. Sono molto felice anche perché qualche ragazza dell’Under 16 ha potuto affacciarsi alla Serie B, è il futuro che avanza per fortuna”.

I Play Off per l’accesso alla Serie A 2 si disputeranno Sabato 25 e Domenica 26 Giugno al Centro Federale di Avezzano (AQ) contro avversarie provenienti da Lazio, Veneto, Liguria, Marche, Toscana e Lombardia.