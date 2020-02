Pallanuoto Femminile Serie B: esordio positivo per Sport Center Parma

Il Setterosa parmigiano ha vinto 9 a 3 contro l’UISP River Borgaro

PARMA – Esordio positivo per il Setterosa parmigiano della Polisportiva Sport Center Parma che vince 9 a 3 contro la Polisportiva Uisp River Borgaro nella prima partita del campionato di Serie B di pallanuoto, girone 1 Lombardia. La squadra, guidata da Natasha Kutuzova coadiuvata da Andrea Del Monte, è partita bene fin da subito con un netto 6 a 1 alla fine del primo tempo.

Dopo un solo minuto di gioco è Priscilla Berni a rompere il ghiaccio davanti alla porta grazie ad una buona azione corale della squadra. Il raddoppio arriva da una giocata a due tra il capitano Melissa Berni e Rebecca Ghilardotti che insacca la palla alle spalle del portiere avversario. Le parmigiane prendono il largo con i tre gol di Alice Musso (uno su rigore) mentre, a pochi secondi dalla fine, è Francesca Poluzzi a mettere il sigillo su un ottimo primo tempo.

Il secondo tempo invece è segnato da un calo fisico e mentale della squadra di casa. Le ragazze della Kutuzova lasciano troppo il fianco alle torinesi, in gol con tre reti di Giada Barrucco, e soprattutto sprecano malamente le occasioni di gioco in superiorità numerica. La partita si chiude con la doppietta di Alice Malpeli e il rigore di Francesca Poluzzi.

“E’ stata in generale una buona prestazione – ha commentato Daniele Giliberto, dirigente della Polisportiva Sport Center Parma–. Molto bene il lavoro della difesa che deve diventare la base solida su cui costruire le nostre prestazioni. L’attacco si è distinto per il gioco in contropiede: bravo a ripartire e altrettanto a rientrare. Dobbiamo invece imparare a sfruttare, con intelligenza e determinazione, le situazioni di superiorità numerica; da qui ripartiremo in settimana perchè abbiamo sprecato troppo e inutilmente”.

Prossimo impegno: Domenica 23 Febbraio, Sport Center Parma vs Sporting Lodi, ore 14.00, Sport Center Ercole Negri Parma

Sport Center Parma – UISP River Borgaro 9-3 (3-0, 3-1, 1-0, 2-2)

Sport Center Parma: Edemanti Sara, Berni Melissa 1, Malpeli Alice 2, Mazzini Valentina, Musso Alice 3, Berni Priscilla, Musiari Anna Ghilardotti Rebecca 1, Conti Veronica, Bertolini Tania, Poluzzi Francesca 2, Martini Veronica, Cattellani Anna

Allenatori: Kutuzova Natalia/Andrea Del Monte