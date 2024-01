Pagine Verdi: al via da sabato 13 gennaio gli incontri nelle scuole tra studenti e autori

RIMINI – La letteratura ambientale entra nelle scuole superiori di Rimini con l’associazione Futuro Verde ASP che, grazie a un contributo di Coop Alleanza 3.0 nell’ambito del progetto Più Vicini, ha organizzato insieme ai docenti un calendario di incontri dal titolo “Pagine Verdi”, con autori che in tempi recenti hanno elaborato i temi ambientali così importanti in questo periodo storico.

Gli scienziati ormai da tempo hanno lanciato un grido d’allarme, ma anche una definizione chiara e semplice del percorso che l’umanità intera non può fare a meno di intraprendere, con benefici collettivi di ordine sociale, umano ma anche economico. Una consapevolezza che ha preso diverse forme – a volte controverse – dai monumenti imbrattati di Ultima Generazione alle comunità energetiche.

Pagine Verdi vuole indagare – con leggerezza calviniana – come questi nostri tempi vengono raccontati e come tutto questo stia cambiando il modo di vedere e interpretare il mondo.

Si comincia già sabato 13 gennaio con Fabio Fiori e il suo Abbecedario Adriatico al Liceo Valgimigli. Marinaio, insegnante, girovago e scrittore Fabio Fiori incanta con i suoi racconti sul mare, sui viaggi per mare e sui luoghi che da quel mare traggono identità e spesso ricchezza. Viaggia a vela, a piedi, in bicicletta, in relazione sensoriale con gli ambienti naturali e umani. Sempre al Valgimigli interverrà il ricercatore Antonio Lazzari, studioso ravennate che si occupa di sostenibilità ambientale e sociale seguendo imprese e pubbliche amministrazione nell’implementazione di processi di innovazione etica e sostenibile. Sua è l’opera Dalle comunità marginali all’economia della risonanza, un viaggio alla scoperta di modelli di futuro sostenibile.

All’Istituto Tecnico Commerciale Valturio Pagine Verdi sarà invece ospitata all’interno della Settimana dell’Economia, con due incontri in rapida successione la mattina del 2 febbraio: il già citato Lazzari e, a seguire, una giovane promessa della divulgazione scientifica: Ruggero Rollini, del quale è da poco uscito il volume Tutto quello che sai sulla plastica è sbagliato. Dal 2019 collabora alla realizzazione di Superquark+ per RaiPlay e dal 2023 è tra i divulgatori di Noos su Rai1. Inoltre su Youtube conduce “La scienza sul divano”, format che ha inventato e in cui intervista scienziati e divulgatori in maniera informale.

Chiude la galleria il 2 marzo Ettore Bertelli, volontario di Emergency che gira l’Italia raccontando la straordinaria esperienza della sua associazione. Agli studenti del Liceo scientifico Serpieri porterà il libro di Gino Strada, uscito postumo nel 2023, Una persona alla volta.

Futuro Verde aps promuove da anni iniziative concrete per la cura del territorio e per una cultura della sostenibilità. “La crisi ecologica che stiamo vivendo impone di ripensare i nostri modelli di vita e di prendere coscienza del cambiamento climatico – commenta Alessandra Carlini, organizzatrice della rassegna – e promuovere la letteratura che se ne occupa è una delle strategie da perseguire.”

