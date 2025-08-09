Ottima partenza per la rassegna “Cinema nel Parco”

RICCIONE (RN) – Cinema nel Parco è partito con una serata da ricordare: ieri il pubblico dell’Anfiteatro del Parco degli Olivetani ha vissuto le emozioni di Io sono ancora qui di Walter Salles, un viaggio intenso e doloroso nella Rio de Janeiro degli anni ’70 che ha conquistato 124 spettatori, rapiti dalla forza della storia e dalla magia del cinema sotto le stelle.

Dopo questo avvio di successo, il weekend si annuncia altrettanto ricco: stasera Ritrovarsi a Tokyo di Guillaume Senez ci porta tra le luci e le strade della capitale giapponese in un racconto delicato e toccante, mentre domenica sarà la volta di Parthenope, il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino, un affresco potente e poetico della vita e di Napoli.

Le proiezioni iniziano alle ore 21:15, con ingresso unico a 6,50 euro. I film italiani ed europei saranno disponibili al prezzo ridotto di 3,50 euro, grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution.

Di seguito la programmazione completa di Cinema nel parco.

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Best Of

RITROVARSI A TOKYO di Guillaume Senez

FRANCIA/BELGIO, 2025, 98’ (CINEMA REVOLUTION)

Sabato, 9 agosto 2025

Ogni giorno Jay percorre Tokyo in lungo e in largo a bordo del suo taxi, sperando di ritrovare sua figlia Lily. Il matrimonio con una donna giapponese è naufragato anni prima, ma in Giappone la legge non prevede l’affido congiunto: l’unica possibilità che ha Jay di rivedere la figlia è incontrarla per caso in una grande metropoli.

Best Of

PARTHENOPE di Paolo Sorrentino

ITALIA, 2024, 137’ (CINEMA REVOLUTION)

Domenica, 10 agosto 2025

Il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare.

Best Of

IL TEMPO CHE CI VUOLE di Francesca Comencini

ITALIA, 2024, 110’ (CINEMA REVOLUTION)

Martedì, 12 agosto 2025

Un padre e sua figlia abitano le stanze dell’infanzia: l’infanzia di lei e l’infanzia magica del racconto di Pinocchio, il film al quale sta lavorando lui. La bambina visita i set del padre, in cui pulsa la vita, il chiasso, l’umanità, il lavoro, l’affanno. La figlia diventa una ragazza,

l’incanto di quel limbo tra loro svanisce, la figlia lo sente, capisce che la rottura con l’infanzia è irreparabile.

Best Of

A COMPLETE UNKNOWN di James Mangold

USA, 2025, 141’

Mercoledì, 13 agosto 2025

New York, primi anni Sessanta. Nel cuore dell’effervescente scena musicale e culturale dell’epoca, un enigmatico diciannovenne arriva nel West Village dal natio Minnesota con la sua chitarra e un talento straordinario. Qualche anno dopo sarà conosciuto da tutti come Bob Dylan.

Family

FLOW di Gints Zilbalodis

LETTONIA/BELGIO, 2024, 85’ (CINEMA REVOLUTION)

Giovedì, 14 agosto 2025

Un gatto si risveglia in un mondo invaso dall’acqua dove la vita umana sembra essere scomparsa. Trova rifugio su una barca con un gruppo di altri animali. Ma andare d’accordo con loro si rivela una sfida più ardua della sua paura dell’acqua. Oscar 2025 come Miglior film d’animazione.

Notti horror

THE SUBSTANCE di Coralie Fargeat

UK/FRANCIA, 2024, 141’ VM14 (CINEMA REVOLUTION)

Venerdì, 15 agosto 2025

Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama “The Substance”. Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C’è solo una regola: vi dovete dividere il tempo.

Cult

L’ODIO di Mathieu Kassovitz

FRANCIA, 1995, 98’ (CINEMA REVOLUTION)

Sabato, 16 agosto 2025

Ventiquattr’ore nella vita di Vinz, Hubert e Saïd tre amici della banlieue parigina all’indomani degli scontri tra forze dell’ordine e civili dopo i quali un ragazzo del quartiere, Abdel, si ritrova in fin di vita a causa dei soprusi violenti della polizia. I tre, carichi di rabbia e con una pistola tra le mani, meditano su come avere giustizia.

Best Of

IL SEME DEL FICO SACRO di Mohammad Rasoulof

FRANCIA/GERMANIA/IRAN, 2024, 167’ (CINEMA REVOLUTION)

Domenica, 17 agosto 2025

Teheran. I festeggiamenti per la promozione di Iman a giudice istruttore del Tribunale della Guardia Rivoluzionaria coincidono con il movimento di protesta popolare a seguito della morte di una giovane donna. Mentre le sue figlie, Rezvan e Sana, sono scioccate e, allo stesso tempo, elettrizzate dagli eventi, la moglie Najmeh cerca di fare del suo meglio per tenere insieme la famiglia.

Best Of

FUORI di Mario Martone

ITALIA, 2025, 117’ (CINEMA REVOLUTION)

Martedì, 19 agosto 2025

Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

Best Of

GIURATO N.2 di Clint Eastwood

USA, 2024, 114’

Mercoledì, 20 agosto 2025

Un giurato di un processo per omicidio di alto profilo si trova alle prese con un grave dilemma morale, che potrebbe influenzare il verdetto e condannare, o assolvere, l’assassino accusato.

Family

THE LEGEND OF OCHI di Isaiah Saxon

USA/FINLANDIA, 2025, 95’

Giovedì, 21 agosto 2025

L’adolescente Yuri, cresciuta in un remoto villaggio sperduto tra i boschi e le montagne, è stata da sempre istruita a non uscire dopo il tramonto e a temere gli Ochi, misteriose e imponenti creature della foresta. Ma quando entra in contatto con un cucciolo di Ochi smarrito, per riportarlo alla sua famiglia, decide di imbarcarsi con lui in un viaggio indimenticabile e sorprendente che le cambierà per sempre la sua vita.

Notti horror

PROFONDO ROSSO di Dario Argento

ITALIA, 1975, 127’ VM14 (CINEMA REVOLUTION)

Venerdì, 22 agosto 2025

Helga Ullmann, una sensitiva tedesca che vive a Roma, viene uccisa nel suo appartamento a colpi di mannaia: durante un convegno di parapsicologia appena concluso aveva avvertito la presenza di un assassino nel pubblico, rivelandone l’identità a un collega. A ucciderla un individuo con impermeabile, guanti di pelle nera e cappello a tesa larga, che agisce sulle note di una nenia per bambini.

Cult

FANTOZZI di Luciano Salce

ITALIA, 1975, 100’ (CINEMA REVOLUTION)

Sabato, 23 agosto 2025

Il 27 marzo 1975, esattamente cinquant’anni fa, vedeva la luce sullo schermo – dopo un fortunato passaggio cartaceo in forma di racconti – una delle più formidabili maschere comiche di tutto il Novecento italiano. Paolo Villaggio, suo inventore e interprete, impiegato lo era stato davvero, e il mondo che descriveva lo conosceva da vicino.

Best Of

EMILIA PÉREZ di Jacques Audiard

FRANCIA/MESSICO/BELGIO, 2024, 132’ (CINEMA REVOLUTION)

Domenica, 24 agosto 2025

Rita è un avvocato al servizio di un grande studio, più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia.

Un giorno riceve un’offerta del tutto inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e diventare la donna che ha sempre sognato di essere.

Best Of

L’ORCHESTRA STONATA di Emmanuel Courcol

FRANCIA, 2024, 103’ (CINEMA REVOLUTION)

Martedì, 26 agosto 2025

Thibaut è un direttore d’orchestra di fama mondiale, abituato a calcare i palcoscenici internazionali. Quando scopre di essere stato adottato, viene a conoscenza dell’esistenza di un fratello di nome Jimmy, che lavora come addetto ad una mensa scolastica e suona il trombone in una banda nel nord della Francia. Apparentemente tutto li divide, tranne l’amore per la musica.

Best Of

LA VITA DA GRANDI di Greta Scarano

ITALIA, 2025, 96’ (CINEMA REVOLUTION)

Mercoledì, 27 agosto 2025

Irene vive la sua vita a Roma, quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini, la città dove è nata e dalla quale è fuggita, per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar. Una volta insieme, Irene scopre che Omar non ha nessuna intenzione di vivere con lei quando i loro genitori non ci saranno più ed è pronto a tutto per realizzare i sogni della sua vita: vuole sposarsi, vuole fare tre figli e vuole diventare un cantante rap famoso.

Family

LILO & STITCH di Dean Fleischer Camp

USA/AUSTRALIA, 2025, 108’

Giovedì, 28 agosto 2025

Lilo, una bambina hawaiana, si prende cura di quello che si pensa essere un cane, senza sapere che si tratta in realtà dell’alieno più ricercato di tutta la galassia in cerca di protezione.

Notti horror

PRESENCE di Steven Soderbergh

USA, 2025, 84’

Venerdì, 29 agosto 2025

La famiglia Payne sembra una famiglia perfetta. Quando la vita della figlia minore Chloe viene sconvolta da un tragico evento scelgono di trasferirsi in una nuova casa, fuori città, per ripartire da zero. Presto però la ragazza si accorge di qualcosa che non va nella sua camera; inizialmente la famiglia non le crede, ma cambierà idea quando le manifestazioni diventeranno impossibili da ignorare.

Cult

IN THE MOOD FOR LOVE di Wong Kar-Wai

HONG KONG, 2000, 98’

Sabato, 30 agosto 2025

Nella Hong Kong dei primi Sessanta un uomo e una donna affittano appartamenti contigui, poi scoprono che i rispettivi coniugi, sempre fuori campo, hanno una relazione. Cominciano a incrociarsi, guardarsi, amarsi, senza mai prendersi.

Best Of

L’AMORE CHE NON MUORE di Gilles Lellouche

FRANCIA/BELGIO, 2024, 166’ (CINEMA REVOLUTION)

Domenica, 31 agosto 2025

Anni ’80, nord della Francia. Jackie e Clotaire crescono nella stessa città, nello stesso liceo, intorno alle stesse banchine del porto. Lei studia, lui sta in giro. I loro destini si incrociano e si innamorano perdutamente. La vita fa di tutto per tenerli lontani, ma sono come due metà dello stesso cuore pulsante…

Best Of

HERE di Robert Zemeckis

USA, 2024, 104’

Martedì, 2 settembre 2025

Ambientato in un’unica stanza, segue le molte generazioni di abitanti che hanno fatto di quella stanza la loro casa. Un viaggio emozionante attraverso centinaia di migliaia di anni che si svolgerà, dall’inizio alla fine, in un unico luogo: qui.

Best Of

ALL WE IMAGINE AS LIGHT – AMORE A MUMBAI di Payal Kapadia

FRANCIA/INDIA/PAESI BASSI, 2024, 110’ (CINEMA REVOLUTION)

Mercoledì, 3 settembre 2025

Prabha, un’infermiera che vive a Mumbai, cerca un posto in città dove Anu, la sua coinquilina, e il suo amante possano finalmente fare l’amore. Le due donne si recano in una città costiera che diventa uno spazio libero per i loro desideri.

Family

PADDINGTON IN PERÙ di Dougal Wilson

UK/FRANCIA, 2025, 106’ (CINEMA REVOLUTION)

Giovedì, 4 settembre 2025

Paddington e la famiglia Brown fanno visita a zia Lucy in Perù, ma circostanze misteriose li costringono ad addentrarsi negli angoli più remoti della foresta amazzonica e sulle montagne peruviane.

Cult

THE ELEPHANT MAN di David Lynch

UK, 1980, 125’ (CINEMA REVOLUTION)

Venerdì, 5 settembre 2025

Londra, seconda metà dell’Ottocento. A causa di una malattia molto rara che gli ha dato sembianze mostruose, il giovane John Merrick viene esposto come “uomo elefante” nel baraccone di Bytes. È qui che Merrick viene scoperto dal dottor Frederick Treves, un chirurgo del London Hospital che convince Bytes a cederglielo per qualche tempo in modo da poterlo studiare e curare.

Notti horror

NOSFERATU – IL VAMPIRO di F.W. Murnau

GERMANIA, 1922, 94’

Sabato, 6 settembre 2025

Musicazione live a cura di Davide Barbafiera e Tommaso Tanzini.

“Il film capitale del cinema muto”. La storia di Nosferatu, il non-morto che semina la peste, assorbe e spegne le forze vitali, attenta all’equilibrio dell’universo, finché un sacrificio femminile farà sorgere l’alba sulla città liberata.

Best Of

VERMIGLIO di Maura Delpero

ITALIA, 2024, 119’ (CINEMA REVOLUTION)

Domenica, 7 settembre 2025

In quattro stagioni la natura compie il suo ciclo. Una ragazza può farsi donna. Un ventre gonfiarsi e divenire creatura. Si può smarrire il cammino che portava sicuri a casa, si possono solcare mari verso terre sconosciute. In quattro stagioni si può morire e rinascere. Vermiglio racconta dell’ultimo anno della seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l’arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma:

Sito ufficiale: www.riccione.it

Instagram: @cinemanelparco

Facebook: Cinema nel Parco