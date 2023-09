Oregon conferma la sua presenza nel Basket Pool

REGGIO EMILIA – Il Basket Pool biancorosso si avvale di una nuova importante conferma. Oregon, brand di riferimento per il settore forestale e del verde, distribuito in esclusiva da Sabart, ha rinnovato anche per la stagione 2023/2024 il suo sostegno a Pallacanestro Reggiana.

“Abbiamo scelto di essere sponsor anche quest’anno della Pallacanestro Reggiana, non solo per la volontà di sostenere con passione le realtà sportive del nostro territorio, ma anche perché i nostri valori sono molto simili a quelli sportivi – ha dichiarato il CEO di Sabart Ruggero Cavatorta – “Mai annoiarsi” è il motto che ci ripetiamo quotidianamente e che permette al nostro team di lavorare in sinergia, riuscendo così a raggiungere insieme gli obiettivi che ci prefiggiamo, proprio come una vera squadra”

Sabart è una delle più importanti realtà italiane nella distribuzione di ricambi e accessori per i settori forestale, giardinaggio, agricolo e antinfortunistica. L’ampia gamma di prodotti commercializzati conta 120.000 referenze delle migliori marche.

Azienda del Gruppo Emak, Sabart è da 60 anni sul mercato e distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti a marchio Oregon®, leader mondiale nella produzione di catene da taglio, barre guida ed accessori per motoseghe e macchine harvester.