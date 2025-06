Oggi a Bologna gran finale di “Nuovo Cinema Coraggioso”

Protagonisti gli studenti delle scuole con i loro corti. Evento speciale a Biografilm Festival in sala (cinema Lumiere, 19.30) con la prima di “Mr Nobody Against Putin”, i giovani intervistano gli autori Pasha Talankin e David Borenstein

BOLOGNA – Da studenti a giovani cineasti: si conclude con un gran finale “Nuovo Cinema Coraggioso – Sognare il presente”, la nuova edizione del progetto nazionale presentato da ZaLab, nell’evento organizzato nell’ambito di Biografilm Festival a Bologna, martedì 10 giugno dalle 19.30 presso la Sala Scorsese del Cinema Lumière (Piazzetta P. P. Pasolini, 2/b) con la proiezione del film “Mr Nobody Against Putin” di Pasha Talankin e David Borenstein, a cui seguirà l’intervista agli autori, condotta dai ragazzi e ragazze che hanno partecipato al progetto, con la proiezione anche dei loro lavori.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 50 scuole in oltre 10 regioni, ed è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC – Ministero della Cultura e MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito (cinemaperlascuola.istruzione.it). Sarà presente in sala la dott.ssa Giulia Serinelli, per la Segreteria tecnica Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Il progetto, arrivato al suo terzo anno di attività, è iniziato nel corso dell’anno scolastico e negli ultimi sei mesi, grazie a proiezioni e laboratori di cinema in classe con docenti e professionisti del settore, ha condotto studenti e studentesse a diventare da semplici spettatori degli organizzatori culturali. I giovani hanno infatti ideato e realizzato un contenuto video finale (un corto, un’intervista) a partire da temi di rilevanza sociale trattati nel film scelto dal catalogo (documentario o animazione). In ogni regione coinvolta – Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Umbria e Friuli – sono in fase di svolgimento gli eventi finali aperti al pubblico, di restituzione alla cittadinanza, durante i quali gli studenti e le studentesse presentano i film scelti dal catalogo al pubblico e i loro lavori.

L’ultimo evento conclusivo si svolge nella cornice di Biografilm, festival cinematografico dedicato alle storie di vita e al cinema di qualità di fiction e documentario, la cui 21a edizione si svolge a Bologna dal 6 al 16 giugno 2025. I ragazzi saranno protagonisti nella giornata di martedì 10 giugno. Sarà presente una delegazione di rappresentanti da ogni scuola secondaria superiore di tutte le regioni coinvolte, che prenderà inizialmente parte a un workshop sul cinema e sul film della serata; dalle 19.30 in sala saranno mostrati degli estratti dei diversi video realizzati nel progetto di Nuovo Cinema Coraggioso. A seguire, ci sarà la proiezione del film “Mr Nobody Against Putin” di Pasha Talankin e David Borenstein, fotografia di quanto accaduto in Russia dove un insegnante documenta la trasformazione della sua scuola cittadina in un centro di reclutamento di guerra durante l’invasione dell’Ucraina, rivelando i dilemmi etici che gli educatori affrontano tra propaganda e militarizzazione. Infine, i ragazzi gestiranno il dialogo con gli autori presenti in sala, con domande e curiosità.

L’edizione di quest’anno ha avuto come titolo “Sognare il presente” perché affronta le tematiche più urgenti della contemporaneità, attraverso la consultazione di un catalogo cinematografico pensato per esplorare i valori del coraggio, delle emozioni, delle relazioni, della natura e del rispetto dell’altro. Con una selezione di cortometraggi e lungometraggi italiani e internazionali, il progetto incoraggia l’immaginazione, la riflessione critica e l’azione e invita studenti e docenti a esplorare attraverso il cinema le sfide contemporanee e le emozioni che caratterizzano il nostro tempo.

Le attività del progetto nelle diverse località sono state organizzate in collaborazione con numerosi partner, associazioni attive sul territorio e festival di cinema e arte, come CPS – Comunità Promozione e Sviluppo, Insensi / ARTINVITA – Festival Internazionale degli Abruzzi, Progettomondo, Associazione Culturale QB / Animaphix Film Festival, Dipartimento di Scienze Umane – Università degli Studi di Verona, Associazione Fanatic About Festivals / Biografilm Festival, Festival del Cinema Africano di Verona, La Bandita, Associazione Corrente, TIP Teatro, Kinema APS, Centro per la Cooperazione Internazionale, Movimento Cooperazione Educativa, Trento Film Festival, Sinapsi Produzioni Partecipate, Cinecittà.

SITO UFFICIALE: www.cinemacoraggioso.it