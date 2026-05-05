OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna e la Regina è capitale del nuoto in mare, dal 22 al 24 maggio 2026

CATTOLICA (RN) – Cattolica, a fine maggio 2026, torna capitale mondiale del nuoto in mare con OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna. Già lo scorso 20 aprile le iscrizioni erano davvero molte: quasi sold out la gara regina con 90% dei posti disponibili già occupati da nuotatori di tutto il mondo (OCEANMAN, 10 km), tante presenze – 82% – nella HALF OCEANMAN (5 km).

Sarà un weekend indimenticabile, a Cattolica, all’insegna dello sport, del mare e dell’energia straordinaria che solo il circuito di nuoto in acque libere di riferimento al mondo sa sprigionare… e pure dell’accoglienza, che a Cattolica e in tutta la Romagna è sempre eccellente.

Ad OCEANMAN si nuota in sicurezza, visto che ogni nuotatore nuota sempre con la sua boa. OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna, in particolare, ha da sempre un dispositivo di sicurezza collaudato, che mette insieme volontari e professionisti del soccorso: moto d’acqua con barelle, gommoni, soccoritori anche sulla terraferma. Anche chi nuota molto bene può avere un momento di difficoltà, soprattutto i piccoli protagonisti di OCEANKIDS, ma non solo loro.

È già definito il programma: OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna 2026 prenderà il via venerdì 22 maggio. La giornata si aprirà alle ore 15:00 con la Conferenza Stampa ufficiale con organizzatori ed autorità, seguita alle ore 19:00 dal Race Briefing, un appuntamento fondamentale dove verranno fornite tutte le informazioni tecniche e di sicurezza necessarie agli atleti per affrontare al meglio le sfide in mare. Dalle 15 di venerdì apre il vilaggio di OCEAMAN, dove ritirare il proprio pettorale, trovare informazioni… e tanti altri appassionati di nuoto.

Sabato 23 maggio sarà il “Giorno di Gara 1”, dedicato alla velocità e alla condivisione. Si parte alle 13:00 con la SPRINT (2km), per chi vuole testare i propri limiti sulla breve distanza, che poi tanto breve non è. Alle 16:00 spazio ai più piccoli con la OCEANKIDS (500m). Alle 17:00 chiuderà il pomeriggio la OCEANTEAMS (500m nuotati da tre atleti), la gara a squadre che esalta lo spirito di gruppo.

Domenica 24 maggio sarà invece il “Grande Giorno”, dedicato agli amanti della lunga distanza e della resistenza: Alle 10:00 scatterà la prova regina, la OCEANMAN (10km). Alle 11:00 sarà la volta della HALF OCEANMAN (5km).

OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna non è solo una competizione, ma una vera e propria esperienza di vita. Per chi desidera vivere il weekend al massimo, l’organizzazione ha previsto una promozione speciale: partecipando a due diverse competizioni, si otterrà uno sconto sulla seconda iscrizione.

Sole, mare e una competizione vibrante: Cattolica aspetta nuotatori ed accompagnatori per un’esperienza che promette di restare nel cuore di ogni partecipante. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.

CEANMAN Cattolica sito ufficiale, in cui iscriversi, con tutti i dettagli per atleti e accompagnatori

https://oceanmanswim.com/cattolica-italy/

OCEANMAN Italy su Instagram

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