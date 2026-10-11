Nuovo bando di selezione giovani per i progetti di Servizio Civile Universale, tre posti anche in Città metropolitana per il settore ambientale

BOLOGNA – Sono tre i posti disponibili presso la Città metropolitana di Bologna, nell’ambito dei nuovi bandi del Servizio Civile per i settori Digitale ed Ambientale per giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni.

L’Area Sviluppo Economico partecipa al progetto di Servizio civile ambientale TEMPO DI FAR! Formazione-Ambiente-Riciclo offrendo tre posti di cui 1 riservato a GMO-Giovani con Minori Opportunità (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro).

Gli operatori volontari saranno coinvolti in attività di sensibilizzazione ambientale, cura del territorio e riuso/riciclo, in affiancamento al personale delle sedi, secondo le tre azioni strategiche del progetto (Formazione, Ambiente, Riciclo).

Il progetto, della durata di un anno, si articola su 5 giorni di servizio a settimana (per un monte ore annuo di 1.145 ore e una media di 25 ore settimanali), di mattina oppure di pomeriggio, secondo le esigenze e l’organizzazione specifica delle singole sedi per un totale di 519,47 euro al mese.

Le candidature vanno presentate entro le ore 14 del 6 novembre 2026.

La sede farà capo all’Area Sviluppo Economico, ma le attività coinvolgeranno anche altri uffici dell’Ente impegnati su temi ambientali:

Area Sviluppo Economico – Gestisce da anni progetti europei e internazionali sulla transizione ecologica (economia circolare, green start up, etichettature energetiche, qualità dell’aria, acquisti verdi, energie rinnovabili) e coordina, insieme al Comune di Bologna, la piattaforma di innovazione Bologna Innovation Square (BIS). I volontari collaborano alla raccolta e predisposizione di materiale informativo e divulgativo, alla pubblicazione di contenuti sui canali social e sul sito, alla gestione di newsletter, ufficio stampa e database indirizzi, al contatto con le scuole per l’organizzazione di incontri e laboratori, e alle attività di monitoraggio e raccolta dati ambientali sul territorio.

Ufficio comune Turismo – Coordina le politiche turistiche del territorio metropolitano (anche per il Comune di Bologna), la rete degli IAT e il portale turistico regionale, e promuove il turismo sostenibile attraverso cammini, ciclovie ed eventi a basso impatto ambientale. I volontari collaborano alla programmazione e gestione di attività ed eventi tematici di rilevanza sovracomunale e alle attività di comunicazione collegate.

Ufficio Progettazione Europea – Cura la candidatura e la gestione di progetti di cooperazione europea su transizione ecologica, mobilità sostenibile ed economia circolare. I volontari collaborano alle attività di comunicazione, promozione di eventi e raccolta dati nell’ambito di questi progetti.

Più informazioni nella scheda del progetto: https://www.scubo.it/progetto-tempo-di-far-sca-2025/