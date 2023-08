Nuovi invii direttamente dal Messico per la FumettoDANTEca International di Forlì

Arrivate donazioni fumettistiche dantesche messicane con vecchi albi di oltre 50 anni fa!

FORLÌ – Perché donare fumetti danteschi?

La donazione di fumetti danteschi è iniziata ancor prima della costituzione per l’esclusiva realtà della FumettoDANTEca International, ed è da qui che ha preso avvio la vocazione dantesca fumettistica mondiale, costituendo un esclusivo parco materiale di documenti che nessuna altra organizzazione, né Italia né all’estero, può affermare di possedere. Seguita dall’esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi la ricerca, raccolta, salvaguardia e diffusione della documentazione fumettistica allineata a Dante Alighieri e alla sua Opera, riceve continuamente documenti provenienti da tutto il mondo, un preciso atto di arricchimento culturale, con il fumetto dantesco in tutte le sue declinazioni immaginabili. Recentemente ci sono giunti dal Messico alcuni albi di oltre 50 anni fa, donati dal Dr. Cecilio Jacobo González, grande collezionista conosciuto col nome di ‘The Còmic Archaeologist‘, che negli anni ha raccolto molti fumetti danteschi, come i numeri del settimanale ‘El Infierno de Dante‘, testata pubblicata nei prima anni ’70. Merito a González per la donazione di queste splendide ed interessanti pubblicazioni, riteniamo opportuno fare presente che in Messico, a differenza dell’Italia, vi sono molti altri fumetti che hanno dato rilievo alla produzione della Nona Arte dedicate al Sommo Poeta Dante Alighieri e alla sua immortale opera.

Che cosa si trova alla FumettoDANTEca International?

Con l’uso della terminologia FumettoDANTEca, Fumettoteca + Dante, s’intende evidenziare una realtà che non dovrebbe essere destinata alla sola lettura e prestito come nelle biblioteche, ma soprattutto alla conservazione e consultazione del materiale posseduto per fini di studio e di ricerca specifica. In sede, a parte degli esclusivi oltre 500 documenti fumettistici danteschi, la testata informativa Dant&metto giunta al n. 6, le ricerche, gli studi e analisi oltre all’infinita attività in una ‘selva oscura’ di strisce e tavole fumettate. La FumettoDANTEca International è una esclusiva proposta, con servizi di consultazione e promozione culturale, in grado di catalizzare il pubblico giovanile e adulto, gli studiosi e ricercatori, appassionati e quanti vogliono avvicinarsi a questa unicità di realtà internazionale, con un’offerta di consultazione per materiali e documentazione introvabili, oltre alle promozioni di innovative iniziative culturali. La ‘Biblioteca Internazionale di Fumetti dedicati al Sommo Poeta Dante Alighieri e alla sua Opera‘, realtà unica al mondo, raccoglie pubblicazioni provenienti da ogni parte del pianeta, dal Giappone al Messico, passando per le nazioni europee, asiatiche e americane, per un totale di Paesi. Ecco, tutto questo e molto altro, vi si può trovare.

Nuovamente Dante?

Acclarata celebrità contemporanea, Dante Alighieri nei secoli ha fatto, e ancora fa, presa per la modernità della sua opera e del suo personaggio, il viaggiatore degli inferi, in sintesi per la notevole capacità di saper stare nella contemporaneità. L’opera dantesca, La Divina Commedia, contiene moduli narrativi classici, in grado di riunire il passato e l’attualità, in una visione ultraterrena proporzionale in ogni tempo. Un esempio noto, diventato a sua volta un classico, tradotto in tutte le lingue e periodicamente ristampato, è ‘L’inferno di Topolino‘ fumetto dantesco realizzato da Guido Martina e Angelo Bioletto, storia tragicomica dove si satireggia la società dell’immediato dopoguerra. In tutto questo, fa perno un Dante internazionale, conosciuto in tutto il mondo e, da tutto il mondo, proposto sulle tavole di tantissime storie a fumetti. Un esempio concreti di tale notorietà è il progetto ‘Il giro del mondo dantesco in 80 fumetti’, ovvero la mappatura, virtuale e fisica, delle numerose edizioni sul tema dantesco, suddivisa in quattro settori: il primo si concentra su Dante e la sua vita, il secondo ha come focus la Divina Commedia, il terzo prende in esame le parodie e il quarto è relativo alle trasposizioni. Una proposta che al momento ha riscontrato più di 300.000 visualizzazioni.

Sussiste il concetto per una didattica specifica?

Ancora oggi, con all’attivo ben oltre un migliaio di pubblicazioni fumettate, e non solo in Italia, ci si domanda se la Divina Commedia può essere fatta a fumetti? Gli innumerevoli risultati dimostrano che l’opera dantesca presenta le qualità per essere realizzata a fumetti, prodotti in grado di comunicare valori storici e morali, tipici non solo per noi italiani. Ogni nazione ha un suo Dante, e lo propone come è stato assimilato e pertinente alla loro cultura nazionale, non certamente generico. Questo ambito determinato e particolare, di precisione e concretezza, vede nella competenza e preparazione dei componenti dello Staff FumettoDANTEca promuovere l’attività forte di un progetto didattico, avvalendosi del lavoro col solo impegno di volontariato, con un originale salto di prospettiva rispetto all’analisi relativa all’opera dantesca. Nonostante i grandi limiti dell’associazione gestore dell’attività, non mancano le concrete potenzialità per la piccola sede e il moltissimo contenuto documentariale, esempio ne è la valida iniziativa che serve ad attirare i ragazzi nell’orbita del sistema bibliotecario, avvicinandoli al libro dantesco mostrando loro che la cultura è un grande sistema integrato nella società. Nell’ambito accademico, non manca la disponibilità gratuita per attivare il supporto, di assistenza esterna, a Tesi di Laurea per i laureandi interessati a realizzare il proprio elaborato sull’universo fumettistico dantesco. Al momento siamo impegnati a seguire due tesi, una relativa alla tematicva fanzinara, l’altra alla tematica fumettistica, in totale oltre 10 tesi seguite a 360 gradi, e più di 30 supportate con collaborazioni, interviste, consultazioni documentarie.

Sostegni culturali fumettistici internazionali!

La FumettoDANTEca International grazie alla donazione messicana ha acquisito un altro grande sostegno culturale fumettistico internazionale, pubblicazione che sarà inserita fra gli altri fumetti danteschi presenti in sede e realizzati in Cina, Giappone, Corea, USA, Messico, Brasile, Cile, e da quasi tutti i Paesi europei. Documentazione unica in grado di raccontare quanto la figura del Sommo Poeta nel corso degli anni abbia segnato profondamente, oltre alle altre espressioni culturali e artistiche, il mondo della Nona Arte e, ovviamente, stimolato grazie a tali fumetti tante generazioni di giovani ad avvicinarsi con più empatia e desiderio al non semplice testo dantesco. Per chi desidera saperne di più, ci può contattare a FumettoDANTEca@fanzineitaliane.it, 3393085390 o venire direttamente di persona, previo accordo, nella nostra sede in via E. Curiel, 51 – 47121 Forlì FC Italy; indirizzo valido anche per le donazioni di invii per i fumetti danteschi.