Nuovi asfalti nella zona Terme a Miramare e zona Ospedale, i cantieri previsti da Hera per le riqualificazioni del manto stradale

RIMINI – Prenderanno il via – mercoledì 11 maggio – i lavori di rifacimento del manto stradale lungo i Viali Cavalieri di Vittorio Veneto e Principe di Piemonte. A seguire – in un cantiere notturno che si avvierà i 23 maggio – si passerà alla riasfaltatura di via Settembrini.

Una riqualificazione, con un nuovo manto stradale, che in entrambi i cantieri va a completare i lavori di rinnovo delle reti idriche effettuati a seguito dei recenti interventi sulle strade della città, restituendo così la perfetta fruibilità del piano viario.

Le modifiche alla circolazione sono solo parziali, in quanto si partirà da Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, corsia lato Riccione, garantendo la percorrenza direzione “monte-mare”, per poi proseguire in Viale Principe di Piemonte, sul quale sarà, viceversa, istituito il senso unico alternato. E’ previsto di terminare i lavori entro la giornata di venerdì 13 maggio.

Analogo intervento verrà effettuato in Viale Settembrini a partire da lunedì 23 maggio. In questo caso per limitare al massimo l’impatto sulla viabilità, si opererà nelle ore notturne (dalle 22 alle 7) garantendo la circolazione in direzione Rimini-Riccione. L’obiettivo è ripristinare il normale flusso viario su questa importante arteria stradale cittadina prima del Ponte del 2 Giugno.