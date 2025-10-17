Novellara ospita la 118° tappa dell’International Street Food dal 17 al 19 ottobre 2025

NOVELLARA (RE) – Dal 17 al 19 ottobre 2025, Novellara ospiterà la 118ª tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada. Questo appuntamento è organizzato in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia con il patrocinio del Comune di Novellara. Un evento di grande richiamo che ogni anno attira milioni di visitatori e che trasformerà Piazza Unità d’Italia in un palcoscenico di sapori e culture provenienti da tutto il mondo.

L’inaugurazione è prevista venerdì 17 ottobre alle ore 18, con apertura fino a mezzanotte; sabato 18 e domenica 19 la manifestazione proseguirà dalle 12 alle 24, offrendo un’esperienza gastronomica continua, tra profumi, colori e convivialità.

Ideata da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, la kermesse giunta alla sua nona edizione, rappresenta non solo una festa del gusto, ma anche un’importante occasione di valorizzazione culturale, turistica ed economica per il territorio.

Un viaggio tra i sapori del mondo

Decine di food truck e stand proporranno specialità provenienti dai cinque continenti: il pulled pork, vari hamburgher, gli arrosticini, la cucina indiana, la cucina messicana, le fritture di Don Fritto, la cucina argentina, la paella, la cucina greca, le tette della monaca, il kurtos ungherese, le bombette pugliesi, il caciocavallo impiccato, gli hamburher di Angus e la puccia Pontina. Non mancherà una ricca selezione di birre artigianali italiane e internazionali, perfette per accompagnare ogni piatto e rendere l’esperienza ancora più completa.

Il Trono del Gusto su Rai 2

Nel pieno della manifestazione, sabato 18 ottobre alle 9.40 su Rai 2, andrà in onda la quinta puntata de Il Trono del Gusto, il docu-reality, guidato da Alfredo Orofino e prodotto da RG Factory, che racconta il dietro le quinte del mondo dello street food italiano.

Il programma, tra i più seguiti nel panorama enogastronomico televisivo, continua a celebrare le eccellenze italiane e il valore culturale del cibo di strada, testimoniando l’energia e la passione che animano ogni tappa del tour.

Un weekend per tutti

L’ingresso gratuito renderà il festival accessibile a famiglie, turisti e curiosi, in un weekend che unisce cibo, cultura e socialità.

Nello stesso fine settimana, l’International Street Food farà tappa anche a Porto Santo Stefano e a San Giovanni Teatino, confermando la forza di un tour che si è ormai affermato come uno dei fenomeni gastronomici e culturali più amati d’Italia.