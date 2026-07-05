“Note di Vino” a San Clemente: domenica 5 luglio è di scena il Lazio

SAN CLEMENTE (RN) – A San Clemente si celebra l’edizione numero 26 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali in abbinamento a piatti tipici della tradizione locale di Lazio e Calabria serviti direttamente al tavolo.

A San Clemente – piccolo borgo della Valconca alle spalle di Rimini – il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia. Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa – forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino – dedica da 26 anni – la prima edizione è datata al 2001 – una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.

L’EDIZIONE DEL 2026

Superato il venticinquennale di Note di Vino, l’edizione 2026 conferma la sua formula che tanto successo ha avuto nel passato. Un racconto centrato sulla narrazione emozionale, ricca di immagini e spunti culturali che condurranno, con leggerezza e divertimento, le persone dentro un viaggio nella storia del vino e dei territori coinvolti. E ciò grazie ad una proposta enologica di assoluta qualità che incontrerà un menù dedicato e accompagnato dalle note dei gruppi musicali provenienti dalle stesse regioni. Anche per il 2026 la narrazione tecnica ed emozionale del vino sarà affidata a MAURIZIO SAGGION, professionista del mondo Food&Wine.

Note di Vino 2026 rinnova inoltre la collaborazione con l’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITÀ ALBERGHIERA “Sigismondo Pandolfo Malatesta” di Rimini.

LE CANTINE PROTAGONISTE DI DOMENICA 5 LUGLIO

Villa Cavalletti – Agricoltura Capodanno

IL MENÙ DELLA SERATA

ANTIPASTO: Crostino cacio e pepe e guanciale con puntarelle

PRIMO: Gnocchi alla romana con scaglie di pecorino

SECONDO: Pollo ai peperoni con contorno di patate

DESSERT: Crostata ricotta e visciole

I VINI IN ABBINAMENTO

Brut Villa Cavalletti

“Philein” Frascati superiore docg bio azienda Agricoltura Capodarco

“Don Franco” Igt Rosso Lazio bio solfiti free Agricoltura Capodarco

“Fuori Bolla” rifermentato Agricoltura Capodarco

𝓟𝓮𝓻 𝓵𝓪 𝓽𝓪𝓫𝓮𝓵𝓵𝓪 𝓪𝓵𝓵𝓮𝓻𝓰𝓮𝓷𝓲, 𝓹𝓻𝓮𝓼𝓮𝓷𝓽𝓮 𝓪𝓵𝓵𝓮 𝓬𝓪𝓼𝓼𝓮, 𝓹𝓸𝓼𝓼𝓸𝓷𝓸 𝓮𝓼𝓼𝓮𝓻𝓮 𝓻𝓲𝓬𝓱𝓲𝓮𝓼𝓽𝓮 𝓲𝓷𝓯𝓸𝓻𝓶𝓪𝔃𝓲𝓸𝓷𝓲 𝓪𝓵 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷𝓪𝓵𝓮 𝓲𝓷 𝓼𝓮𝓻𝓿𝓲𝔃𝓲𝓸

INTRATTENIMENTO MUSICALE: S.P.KU.R

Il gruppo nasce dal profondo amore per la “Città Eterna”, tra i suoi vicoli e le osterie di Trastevere. Porta in scena l’anima vera ed autentica di una Roma ironica, passionale, sentimentale e schietta.

Ingresso: adulti 23 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro; bambini oltre i 10 anni, 23 euro .Per info e prenotazioni: 366.1021467 (DALLE 18 ALLE 21.30) NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI VIA SMS O TRAMITE WHATSAPP

DIREZIONE ORGANIZZATIVA: Comune di San Clemente

DIREZIONE ARTISTICA: Dino Gnassi Corporation & C. Sas

In collaborazione con

Pro Loco di San Clemente

Istituto Professionale Alberghiero “Sigismondo Pandolfo Malatesta”