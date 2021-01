Nota di Libera del 13 gennaio 2021

SAN MARINO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Libera:

Risolviamo i problemi concreti delle persone in tempi di covid ma il Governo non lo fa e non é trasparente.

Non è stata ancora risolta la problematica della chiusura anticipata delle scuole dell’infanzia che con gli ultimi provvedimenti termina il servizio alle ore 16.00.

La giustificazione del governo si limita ad essere una sola: mancanza di personale scolastico.

Intanto però le famiglie si ritrovano in difficoltà, richiedono permessi non retribuiti, usufruiscono di ferie maturate e non o, nella peggiore delle ipotesi, arrivano addirittura a compromettere il proprio rapporto di lavoro.

Ad oggi non è stata ancora trovata una soluzione: tutto questo è inaccettabile!

Queste problematiche possono sembrare minimali ed invece sono molto rilevanti per le nostre famiglie e non possono non essere affrontate con decisione.

E’ necessario, per Libera, valutare le risorse a bilancio, la liquidità, lo stato delle attività economiche, specialmente delle piccole imprese, e sulla base dei dati mettere in campo le politiche di sostegno alle famiglie più adeguate. Che però non possono non essere concretizzate.

Libera rinnova, ancora una volta, uno spazio di confronto permanente con politica e forze sociali ed economiche che possa consentire di condividere dati, informazioni al fine di definire le manovre economiche e di supporto alla cittadinanza che non possono più essere rinviate.

Si perché potremmo proporre per esempio per eludere la problematica sopracitata di consentire ai genitori di avere l’uscita anticipata per poter accudire il proprio figlio e non gravare sui nonni (che sono la fascia più colpita da questa pandemia), mantenendo invariato il salario mensile senza usufruire di permessi o ferie prevedendo un abbattimento della contribuzione per le attività.

Ma tali proposte vanno concordate in un’ottica di totale trasparenza dei conti pubblici, per capire la corretta allocazione delle risorse, e di definizione delle priorità.

Il grido di allarme delle famiglie e delle attività economiche (ricordiamo per esempio la giusta presa di posizione di Usc dei giorni scorsi) non può continuare ad essere inascoltato dal Governo.

Le soluzioni devono arrivare subito.

Libera, come sempre con responsabilità, é pronta a dare il sui contributo con proposte e soluzioni.