“Non è una scelta, succede”

Arrivano i fumetti che raccontano la realtà dei Giovani Caregiver

BOLOGNA – Tre storie per dare visibilità ai ragazzi che si prendono cura dei propri cari e per offrire loro supporto psicologico e strumenti pratici.

Essere un giovane caregiver non è una decisione pianificata; è una realtà che “succede”. Succede di dover accudire una madre malata, di assistere un nonno ogni pomeriggio o di diventare il pilastro per una sorella fragile. È una crescita accelerata che, pur portando con sé grande maturità, spesso nasconde un carico invisibile di stanchezza fisica, isolamento sociale e progetti di vita messi in pausa.

Per rompere il silenzio su questa condizione, Anziani e non solo e Fondazione ANT ‘Franco Pannuti’ ETS, in collaborazione con l’artista Kangjano e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, lanciano oggi una nuova iniziativa di sensibilizzazione attraverso il linguaggio immediato del fumetti.

I protagonisti sono Luca, Olga e Tania e le loro “scuse” per giustificare l’impossibilità di uscire con gli amici, fare sport o consegnare in tempo i compiti. Attraverso le loro vicende, il progetto mira ad aumentare l’attenzione su questo tema, a far sentire i giovani caregiver meno soli e a fornire loro una chiave di lettura per riconoscere il proprio ruolo e le proprie emozioni.

Il progetto non si limita alla narrazione, ma offre canali concreti di aiuto per i giovani e strumenti per la comunità educante: per i giovani caregiver vengono indicati i riferimenti cui rivolgersi se sentono il bisogno di essere ascoltati e supportati. Insegnanti, educatori e familiari possono scaricare una brochure con suggerimenti pratici su come identificare e supportare i giovani caregiver nel loro percorso di crescita.

Link Utili

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Contatti per la stampa

Anziani e non solo (ANS) Email: info@anzianienonsolo.it | Sito web: www.giovanicaregiver.it

Fondazione ANT ‘Franco Pannuti’ ETSEmail: comunicazione@ant.it | Sito web: www.ant.it

Kanjano: Email: kanjano@gmail.com | Sito web: https://www.kanjano.org

Profilo di Anziani e non solo (ANS): cooperativa sociale operante dal 2004 nell’ambito dell’innovazione sociale, con focus specifico sul supporto ai caregiver familiari e ai giovani che prestano cura.

Profilo di Kangiano (al secolo, Giuliano Cangiano): è un disegnatore di storie a fumetti e illustrate, per adulti e bambini. Ha lavorato principalmente su progetti animati per la comunicazione come storyboard artist e visual designer. Nell’ultimo anno e mezzo, invece, la sua urgenza è diventata testimoniare, con i fumetti, il suo percorso oncologico, nella convinzione che sia terapeutico per sé e per gli altri.

Profilo di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 177.000 persone in 12 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria e Sardegna). Ogni anno oltre 11.000 persone vengono assistite nelle loro case da équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 471 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 314.000 pazienti in 91 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e a bordo dei due Ambulatori Mobili – BUS della Prevenzione. I mezzi, dotati di strumentazione diagnostica, consentono di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 111 delegazioni e 66 “da Cuore a Cuore – Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (42%) al contributo del 5×1000 (11%) a lasciti e donazioni (22%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). L’indagine è stata ripetuta tra il 2020 e il 2021 basandosi sulla Teoria del cambiamento. La ricerca, realizzata sempre da Human Foundation, rileva come a ogni euro investito negli ODO-ANT corrispondano circa 5 euro di beneficio (stime effettuate su valori medi, per un periodo di assistenza di 4 mesi). Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).