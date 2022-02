Negli UCI dell’Emilia Romagna il 21 febbraio arriva Amarcord

Protagonista di questa settimana è il capolavoro del 1973 che ha vinto il premio Oscar per il Miglior film straniero

MILANO – Lunedì 21 febbraio nelle multisale del Circuito UCI Cinemas, nell’ambito di ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, arriva lo Speciale Fellini. Il protagonista di questa settimana è Amarcord, una rivisitazione della Rimini degli anni ‘30 che ha vinto il premio Oscar per il Miglior film straniero.

Distribuito dalla Cineteca di Bologna, il lungometraggio è ambientato nell’antico borgo di Rimini da una primavera all’altra, nei primi anni Trenta. Gli abitanti interagiscono col folklore delle feste paesane, le adunate del sabato fascista, attendono il passaggio del transatlantico Rex e la famosa gara automobilistica delle Mille Miglia. Ma i veri protagonisti sono i sogni a occhi aperti dei giovani del paese, presi da una prepotente esplosione sessuale. Tra tutti spicca Titta, che cresce subendo condizionamenti sia fuori che dentro le mura domestiche. La sua famiglia è composta dall’anarchico padre Aurelio, piccolo imprenditore edile perennemente in discordia con la moglie Miranda, lo zio Lallo, che vegeta alle spalle dei parenti, lo zio Teo, ricoverato in manicomio e il nonno che scoppia di salute e non si fa mancare delle libertà con la domestica.

Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna:

Il 28 febbraio – I Vitelloni : la storia di un gruppo di trentenni di una piccola città marittima, che vivono nell’eterna attesa di diventare adulti. Nel cast Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi e Leopoldo Trieste;

: la storia di un gruppo di trentenni di una piccola città marittima, che vivono nell’eterna attesa di diventare adulti. Nel cast Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi e Leopoldo Trieste; Il 7 marzo – Lo Sceicco Bianco: il film che racconta il viaggio di nozze a Roma di Ivan e Wanda, una coppia di sposini provinciali. La vacanza viene interrotta quando lei fugge per incontrare il suo idolo, l’attore Nando Rivoli, interpretato dal grande Alberto Sordi;

Le multisale del Circuito in cui verrà proiettato Lo Speciale Fellini sono: UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Luxe Marcon e UCI Luxe Palladio applicheranno la tariffa di 6 euro, nelle restanti multisale il costo del biglietto è di 5 euro. Restano valide tutte le agevolazioni previste per i possessori di SKIN ucicard e i convenzionati.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 42 cinema, per un totale di 427 schermi.