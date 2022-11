Negli UCI dell’Emilia Romagna dal 14 al 16 novembre arriva Sword Art Online

MILANO – Sbarca nelle multisala UCI Cinemas un lungometraggio imperdibile per i fan degli anime. Dal 14 al 16 novembre la Stagione 2022 degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit, prosegue con Sword Art Online Progressive The Movie, Scherzo Of Deep Night, il film prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, mentre Yasuyuki Kai dirige le scene di azione.

La storia ruota attorno ai due protagonisti Asuna e Kirito e allo loro imprese eroiche come giocatori di Sword Art Online, un VRMMORPG di nuova generazione. Siamo nel 2022, quando più di diecimila giocatori si collegano a un gioco virtuale e vi rimangono intrappolati. “Game Over” significa morire anche nella vita reale. Quel gioco si chiama SWORD ART ONLINE. Questa storia si svolge molto tempo prima che la “Saetta” e lo “Spadaccino Nero” fossero conosciuti con questi nomi… Kirito e Asuna sono infatti intrappolati nel gioco mortale Sword Art Online da ormai due mesi. I due hanno raggiunto il quinto piano, incentrato sulle rovine. Avventurandosi attraverso sotterranei, catacombe ed enormi labirinti, incontrano mostri sempre più terribili, che Asuna non è in grado di gestire. Ma soprattutto devono affrontare diversi Player Killer, cioè giocatori che uccidono altri giocatori solo per divertimento. La lotta per la sopravvivenza diventa sempre più cruenta. Sword Art Online Progressive è una serie reboot, scritta dallo stesso Kawahara, che offre uno sguardo più approfondito su dove tutto è iniziato: al primo piano di Aincrad.

