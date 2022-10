Negli UCI dell’Emilia Romagna dal 13 al 16 ottobre arriva il docufilm evento rossonero Stavamo bene insieme

MILANO – Dal 13 al 16 ottobre nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arriva Stavamo bene insieme, il nuovo docufilm prodotto da DAZN, realizzato con la produzione esecutiva RED CARPET e il casting di SOBE SPORT (entrambe società del gruppo ILBE), e distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Capital, Radio Deejay e MYmovies.it. Diretto da Mattia Molinari, il lungometraggio celebra il periodo d’oro, festeggiato e ricordato a distanza di quasi vent’anni, di una delle squadre di calcio italiane più forti di tutti i tempi: il Milan.

Il cuore del docufilm è l’emozionante reunion a San Siro, dove sei vecchi amici e compagni di squadra, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo rievocano i loro ricordi legati a tre momenti indimenticabili della storia del calcio, oggi impressi nella memoria di tutti i tifosi milanisti. È la narrazione epica di un ciclo durato cinque anni, dedicato alle tre finali di UEFA Champions League portate avanti da Carlo Ancelotti, che hanno visto il Milan trionfare, cadere e rinascere: la notte di Manchester, quella in cui Paolo Maldini sollevò al cielo la sesta Champions della storia del Milan, la caduta di Istanbul e la rivincita di Atene firmata Pippo Inzaghi.

Insieme a loro, special guest del docufilm anche Carlo Ancelotti, Rafael Benítez, Gianluigi Buffon e Adriano Galliani. Insieme, raccontano e ripercorrono nel dettaglio gli episodi che tutto il mondo sportivo conosce, regalando per la prima volta aneddoti nuovi, curiosità, ricordi ed emozioni: un punto di vista unico, condiviso da chi, quelle serate, le ha vissute da vero protagonista.

Quasi atti di una pièce teatrale che hanno fatto sognare intere generazioni, le storie raccontate nei tre capitoli del docufilm sono i passaggi salienti di un evento cinematografico esclusivo che trasformerà i cinema italiani in veri e propri stadi per conquistare il cuore di tutti i tifosi milanisti, ma anche quello degli appassionati di calcio che hanno vissuto l’energia, il brivido e la bellezza di un periodo indimenticabile del calcio italiano in Europa.

Le multisala che proietteranno Stavamo bene insieme dal 13 al 16 ottobre sono: UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Verona (VR).

