Natale tra Arte e Scienza a Opificio Golinelli

Aspettando le feste natalizie Fondazione Golinelli dedica alle famiglie un pomeriggio di laboratori per ragazzi e bambini, confronti con ricercatori e divulgatori, attività a fruizione libera per le famiglie e, per tutti, un concerto di Natale

BOLOGNA – In attesa delle feste natalizie, domenica 15 dicembre dalle 15.30, Fondazione Golinelli dedica alle famiglie un pomeriggio di attività per adulti e bambini in Opificio (via Paolo Nanni Costa 14, Bologna).

In programma cinque laboratori per bambini e ragazzi su prenotazione e tre diverse attività a fruizione libera per le famiglie. La giornata si conclude con un concerto di Natale per tutti, che consiste in un racconto cantato con i brani più belli della tradizione natalizia, interpretato dalle migliori voci della Bernstein School of Musical Theater.

In occasione dell’evento sono inoltre previste visite guidate di 20 minuti alla mostra U.MANO – Arte e Scienza: antica misura, nuova civiltà per gruppi di genitori accompagnatori che potranno accedere con biglietto ridotto.

Le attività per le famiglie sono gratuite mentre i laboratori sono a pagamento su prenotazione al link: https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/144

Il contributo di partecipazione per un bambino/ragazzo più 1 o 2 adulti accompagnatori è di 10 Euro. Ogni bambino/ragazzo può prenotare un solo laboratorio.

Di seguito il programma:

Impronte

Accompagnati dalla lettura di un noto albo illustrato per l’infanzia i piccoli partecipanti svolgono esperimenti e creano immagini colorate e personali.

Per chi: bambini 2-3 anni Durata: 30’ Repliche ore 16.45, 17.30 e 18.15

Giochi di luce

I bambini durante l’attività svolgono divertenti esperimenti di ottica, giocando con luci, ombre e colori.

Per chi: bambini 4-6 anni Durata:1 h Repliche ore 15.45, 17.00 e 18.15

Ombre in movimento

Grazie ad HP Sprout, strumento d’apprendimento altamente tecnologico, i bambini animano sagome e ombre realizzate prima in analogico e successivamente digitalizzate, creando un originale storytelling per immagini.

Per chi: bambini 7-10 anni Durata: 1h Repliche ore 15.30, 16.45, 18.00

Laboratori collegati alla mostra U.MANO:

Toccare con mano

Un percorso al buio focalizzato sulla percezione tattile per sperimentare con mano le installazioni presenti in mostra. A seguire, laboratorio creativo di manipolazione di diversi materiali, in cui impiegare suggestioni e sensazioni provate in mostra.

Per chi: ragazzi 6-9 anni Durata: 1h15’ Repliche ore 15.30 e 16.45

Artisti del codice

Dopo una visita in mostra in cui i ragazzi ricevono stimoli e impressioni, i partecipanti utilizzano l’ambiente di programmazione Scratch per generare figure geometriche, pattern o frattali per comporre originali immagini o animazioni digitali, in un’attività tra coding, matematica e arte.

Per chi: bambini 10-13 anni Durata: 1h30’ Repliche ore 17.30

Per le famiglie che partecipano ai laboratori sono disponibili attività a fruizione libera:

Il mondo riflesso in una scatola

E’ possibile intrappolare un’immagine in una scatola? Molto prima della nascita della macchina fotografica, scienziati e pittori fecero uso della “camera obscura”, un dispositivo ottico composto da una scatola oscurata dotata di un piccolo foro e di un piano di proiezione della luce. Nel corso dell’attività, i partecipanti imparano come la costruzione di un dispositivo così rudimentale possa creare sorprendenti immagini e giochi di luce.

Per chi: dai 14 anni Durata: 1h Repliche ore 16.00 e 17.30

Le anime di Leonardo

Un corner dove esplorare e scoprire le doti e i talenti del multiforme ingegno vinciano. A cura di Maria Giulia Andretta, Ph.D. in Storia della Scienza e delle Tecniche.

Per chi: per tutti Orario: 15.30>18.30 in loop

Conoscere con le mani

Un’esperienza di conoscenza attraverso le mani, per comprendere quali informazioni può fornirci l’interazione tra il tatto e le altre sensibilità in condizioni alle quali non siamo abituati.

A cura del Museo Tolomeo dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna

Concerto di Natale

Un racconto cantato con i brani più belli della tradizione natalizia, interpretato dalle migliori voci della Bernstein School of Musical Theater. Diretti da Shawna Farrell e Vincenzo Li Causi. Al pianoforte Maria Galantino

Orario: 18.45 Per chi: per tutti

Visite guidate alla mostra U.MANO

In occasione della Festa di Natale sono previste ulteriori visite guidate di 20’ per gruppi di genitori accompagnatori con biglietto ridotto agevolato di 8€ (mostrando il biglietto d’ingresso alla festa)

Per chi: per tutti Orario: 16 e 18

Per ulteriori informazioni: eventi@fondazionegolinelli.it

Ufficio Stampa Fondazione Golinelli

ufficiostampa@fondazionegolinelli.it | 0510923213