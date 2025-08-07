Musica in Castello 2025 dal 7 agosto al 4 settembre: cultura e spettacolo che diventano solidarietà

EMILIA ROMAGNA – Musica che cura, luoghi che uniscono, solidarietà che diventa azione concreta. Musica in Castello, la rassegna culturale itinerante, e a ingresso libero con possibilità di libera donazione a favore di C’è Da Fare, che anima l’estate tra borghi, piazze e rocche di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Liguria, non è solo una “festa sonora” di piazze, corti, note e spettacoli, ma anche una grande raccolta di speranza per i giovani.

Perché ogni nota, ogni applauso, ogni euro raccolto può aiutare un adolescente a ritrovare la sua strada. Entrano in carnet – a supporto dei ragazzi – la magia di New Orleans, tra folk, rock e dixieland, pop ed energia live, un pizzico di reggae, il rock indipendente italiano che non ha mai smesso di parlare con voce sincera, la danza contemporanea e altre sorprese a seguire.

Ad oggi, la rassegna – organizzata da Piccola Orchestra Italiana APS insieme a tutti i Comuni coinvolti – ha già raccolto 7.500 euro a favore di C’è Da Fare, l’associazione fondata nel 2023 da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, che sostiene progetti psicologici e psichiatrici dedicati agli adolescenti in difficoltà. E il viaggio non si ferma: metà cartellone è ancora da vivere, e ogni partecipazione è un contributo prezioso.

Con la sua formula, sempre a ingresso libero, Musica in Castello invita ogni spettatore a sostenere la causa con una donazione libera all’ingresso degli spettacoli: “Abbiamo scelto C’è Da Fare perché crediamo nella forza dei progetti che cambiano le vite dei ragazzi,” raccontano Enrico Grignaffini direttore artistico della rassegna insieme a Nicoletta Simoncini. “Ogni evento non è solo spettacolo, ma un’occasione per dare un contributo concreto.”

C’è Da Fare: un faro per gli adolescenti fragili

L’associazione C’è Da Fare, riconosciuta come ente non profit del terzo settore e iscritta al RUNTS, nasce con l’obiettivo di integrare l’assistenza sanitaria nazionale attraverso progetti di supporto psicologico e neuropsichiatrico.

“Tra le sue iniziative più significative c’è “C’è Da Fare Safe Teen”, avviato nel 2024 con l’Ospedale Niguarda di Milano: un protocollo multidisciplinare innovativo per giovani con ideazione di autolesionismo e gravi disagi psichici. Il progetto prevede un percorso ad alta intensità, una presa in carico a media intensità per garantire continuità di cura e un servizio di orientamento per le famiglie, con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. Dopo Milano e Roma, il modello è ora in fase di espansione tra la provincia di Belluno e la Liguria” spiegano Grignaffini e Simoncini motivando la scelta.

“I numeri parlano chiaro – spiegano i fondatori in una nota ufficiale sul sito di Musica in Castello –. Dopo la pandemia, i casi di ideazione suicidaria tra adolescenti sono cresciuti del 147%, quelli di depressione del 115%, e aumentano anche i disturbi del comportamento alimentare, l’autolesionismo e l’isolamento sociale (Hikikomori). La salute mentale giovanile è una vera emergenza sociale, e ognuno di noi può fare la sua parte.”

E non mancano appuntamenti di altissimo livello in arrivo nella seconda parte della rassegna.

Tra i prossimi eventi, tutti con inizio alle 21.30:

7 agosto – Villa Cuturi, Marina di Massa (MS)

Giuseppe Ganelli & Black Ball Boogie celebrano 50 anni di Happy Days e il mito di Fonzie.

8 agosto – Piazza Monsignor Rosa, Bagnone (MS)

James Maddock e la sua band in un live raffinato tra Leicester e New York, sulle orme del Boss. In collaborazione con Anspi.

11 agosto – Piazza Vittoria, Bardi (PR)

Lynn Drury porta la magia musicale di New Orleans tra folk, rock e dixieland.

15 agosto – Via Roma, Bore (PR)

Il rock italiano indipendente dei Cheap Wine, sulla scena dal 1997.

21 agosto – Parco Mavarta, Sant’Ilario d’Enza (RE)

Matteo Caccia con Abitare le Storie: parole, musica e narrazione.

22 agosto – Piazza IV Novembre, Fornovo Taro (PR)

Emanuela Cappello e la sua band per Summer Reloaded Show, pop ed energia live.

23 agosto – Piazza Querciola, Castelnuovo Magra (SP)

Riccardo Tesi & Giua presentano Retablos: bottoni, corde e canzoni poetiche.

26 agosto – Fattoria di Vigheffio, Collecchio (PR)

Sir Oliver Skardy & I Fatti Quotidiani fanno rivivere il sound di Pitura Freska. In collaborazione con Proges, Avalon e Emc2 Onlus.

27 agosto – Piazza Molinari, Fiorenzuola (PC)

Francesco Tricarico in concerto: canzoni, pensieri e libertà creativa.

28 agosto – Parco Nevicati, Collecchio (PR)

Gabriella Greison racconta Einstein & me: amore, fisica e rivoluzioni. In collaborazione con il Festival della Parola.

29 agosto – Rocca Sforzesca, Soncino (CR)

Raffaello Corti alias FacceStamagia: comicità, magia e musica con il Duo di Picche.

30 agosto – Piazza Pertini, Trecasali (PR)

Perfetta? Quasi perfetta, spettacolo teatrale con Caterina Veronesi dedicato al coraggio femminile. In collaborazione con Asp Distretto di Fidenza.

3 settembre – Auditorium Spira Mirabilis, Formigine (MO)

Brutta con Caterina Vaccaro (Do7 Factory): storia intensa e autentica di un corpo come tanti.

4 settembre – Teatro all’Antica, Sabbioneta (MN)

Incomica, il (non)sense della vita raccontato dagli Eccentrici Dadarò.

5 settembre – Teatro Arena del Sole, Roccabianca (PR)

Senza Filtro, omaggio ad Alda Merini con R. Rapisarda e musiche dal vivo di M. Pagani.

Musica in Castello unisce cultura, bellezza e territorio, per un’estate ricca di emozioni e storie da vivere sotto le stelle.

Un invito a partecipare e donare.

Musica in Castello è possibile grazie al contributo dei Comuni e di tutti gli sponsor, in particolaare Conad e Europool main sponsor.

Il programma completo con tutti gli enti, i partner e gli sponsor è disponibile suwww.musicaincastello.it