Musei Civici di Palazzo Farnese e Museo di Storia Naturale, iniziative speciali in calendario per le festività

PIACENZA – In occasione delle festività pasquali, delle ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio, per i Musei Civici di Palazzo Farnese si prospettano alcune variazioni agli orari di apertura e una serie di iniziative speciali.

Se gli spazi espositivi e le sale di piazza Cittadella resteranno chiusi al pubblico domenica 21 aprile e in occasione della Festa dei Lavoratori, osserveranno invece l’apertura con orario continuato sia il 22 aprile, per il Lunedì dell’Angelo, sia giovedì 25, Festa della Liberazione: in entrambe le giornate, i Musei saranno visitabili dalle 10 alle 18, con 4 appuntamenti per itinerari guidati (inclusi nel biglietto di ingresso) in partenza alle 10, 11.30, 15 e 16.30.

In alternativa, sarà possibile prendere parte alle “visite a sorpresa” dedicate in particolare alle famiglie, che attraverso un percorso a tema potranno scoprire – al costo di tre euro a persona, con ritrovo alle 16 in biglietteria – una specifica sezione dei Musei. L’indizio si cela nel titolo: lunedì 22 aprile adulti e bambini sono invitati a a conoscere e approfondire la parte forse più legata al movimento e alla suggestione di storici mezzi di trasporto con l’appuntamento “Meccanismi da scoprire”, mentre giovedì 25 si verrà guidati in un viaggio nell’arte toscana, lungo il sentiero che conduce a “Sciacquare i pennelli in Arno”.

Chiusura nella domenica di Pasqua e nella giornata del 1° maggio anche per il Museo di Storia Naturale, che resterà però aperto al pubblico sia lunedì 22 aprile, sia giovedì 25, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Con il biglietto a tariffa ridotta di due euro, sarà possibile anche visitare la mostra temporanea “Elefanti della Preistoria” a cura di Romano Guerra, allestita sino al 12 maggio presso gli spazi di via Scalabrini.