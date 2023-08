Movisport: grandi prestazioni a “Salsomaggiore” e “RomaCapitale”

REGGIO EMILIA – Vittorie assolute, vittorie di classe e prestazioni di livello elevato hanno confermato, pure il fine settimana passato, la leadership di Movisport nel rallismo italiano.

Vittoria assoluta, risultato esaltante, per Medici-De Luis e terzo posto di podio a Salsomaggiore Terme per Tosi-Del Barba, che hanno assicurato, insieme al 20° assoluto di Incerti-Debbi (tutti su Skoda Fabia R5), l’ennesima coppa per le Scuderie. Due terzi del podio alla gara parmense dunque occupati dai portacolori della griffe, che ha confermato anche l’ottimo stato di salute del rallismo reggiano.

Gli occhi degli appassionati e addetti ai lavori erano tutti per il Rally di RomaCapitale, validità eurorally e tricolore, dove Movisport contava ben sette partecipazioni. Sotto i riflettori la gara di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, con la Fabia Rally2, in cerca di punti pesanti per l’economia di campionato, la cui classifica è decisamente migliorata, li vede adesso al secondo posto avendo sopravanzato Andolfi di un punto. Ciò grazie alla prestazione di forza fornita in una gara estremamente difficile, con un percorso molto selettivo in una sfida che vedeva al via i partecipanti all’Europeo rally, conclusa al secondo posto.

Era una missione delicata, quella romana, per Ivan Ferrarotti e Giacomo Scattolon uno con la Fabia, l’altro con la Polo. Quest’ultimo ha alzato bandiera bianca durante la decima prova speciale a causa di un problema meccanico, arretrando di fatto dal terzo al quinto posto in classifica, confermando che Roma è per lui “stregata”, essendosi fermato anche nel 2022. Il reggiano, invece, ha consolidato il secondo posto nella classifica “promozione” a solo un mezzo punto dal leader Bottarelli. Una gara di alto livello, quella di Ferrarotti, che ha usato la giusta strategia per affrontare un rally estremamente difficile.

Missione di allungo in testa alla “over 55” invece per il cuneese Enrico Brazzoli, con la Skoda, ampiamente primo in classifica avrà modo di avvicinarsi allo scudetto. E’ arrivato secondo di categoria ed adesso guarda alle tre gare finali per cucirsi lo scudetto tricolore sulla tuta, ennesimo titolo di un pilota molto redditizio.

Nella corsa europea Alberto Battistolli ha finito in 21^ posizione, rallentato da una foratura. Il vicentino sta riprendendo ritmo e sulle strade laziali, ha mostrato un netto miglioramento a tutto, dalle sensazioni alla guida della Fabia Rally2 alla classifica continentale. Una Polo R5, poi, era a disposizione del 22enne Christian Tiramani, per riscattare il ritiro al Rally Liepaja. Missione anche in questo caso compiuta con la 20^ posizione finale, al volante della Polo R5.

Al via nella gara riservata alla Coppa di Zona 7 anche Fiori-Cotrufo, con una Opel Astra gr. A, prestazione altisonante con la prima posizione di classe.

La partecipazione ampia e qualificata al Rally di Salsomaggiore Terme, oltre alle grandi performance da podio, ha visto Movisport sugli scudi: Federico Francia – Mauro Marchiori (Peugeot 208) hanno finito al quarto posto di classe, Massimo Bottazzi – Samuele Valzano (Peugeot 208) 14esimi, Alex Ferrari – Luca Virgilli (Peugeot 208) hanno vinto la classe Rally4, Giuliano Giovani – Gabriele Capelli (Peugeot 208) noni di classe, Rizziero Zigliani – Albrecht Baruffa (Peugeot 208) ottavi di classe, Marco Ferrari – Maurizio Casari (Toyota Yaris GR) terzi di classe e Nicola Grisanti – Simone Sforacchi (Renault Clio R3) sono andati a podio con il “bronzo” di classe.

L’impegno in circuito, in uno dei “templi” della velocità, il circuito del Nurburgring, con Gabriele Torelli impegnato nella serie Renault Clio Cup Europe, ha prodotto un terzo posto in Gara 1 ed una fantastica vittoria in Gara 2, confermandolo ai vertici nel campionato.

UN GRANDE RESPIRO INTERNAZIONALE: FINLANDIA E MADEIRA

Questo fine settimana saranno tre, gli impegni di Movisport, due dei quali a livello internazionale. Torna il mondiale con il classico appuntamento in Finlandia, nona tappa stagionale, dove Gryazin-Aleksandrov con la Skoda Fabia RS, torneranno a “marcare” punti per il campionato WRC-2, nella cui classifica sono all’ottavo posto avendo mancato punteggio negli ultimi quattro appuntamenti. La mission sarà dunque quella di riprendere terreno. Al via anche il gentleman trentino Luciano Cobbe, con al fianco Roberto Mometti, anche loro su Skoda.

Torna invece a Rally Vinho da Madeira Giandomenico Basso, insieme a Lorenzo Granai. Con la Skoda Fabia Evo, si ripresentano sull’isola portoghese dell’atlantico. Basso ha vinto quattro volte la gara, una con Granai e le altre tre con Mitia Dotta, ovvio che sia una delle “star” della gara che ha corso l’ultima volta nel 2018, esperienza finita anzitempo per rottura della trasmissione.

In programma anche la partecipazione al 2° Rally Valli Oltrepo’, con base a Casteggio (Pavia), dove saranno al via Filippo Cordani e Matteo Padovani, con una Renault Clio Rally5.