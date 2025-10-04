Mortadella Bologna partner ufficiale di “Champagne Experience”

BOLOGNA – Per la prima volta il Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna è partner ufficiale di “Champagne Experience”, l’evento italiano dedicato esclusivamente allo Champagne. L’appuntamento si terrà domenica 5 e lunedì 6 ottobre presso Bologna Fiere, dove sarà possibile degustare gli Champagne delle grandi maison di fama internazionale accanto a quelli di piccoli produttori di grande pregio.

Sarà anche un’occasione imperdibile per assaporare il gusto inconfondibile e il profumo unico della Mortadella Bologna IGP scoprendo come trovi un connubio ideale, sorprendente ed elegante nello Champagne. Per l’occasione, lo chef Max Poggi proporrà nel menu del Ristorante dell’evento un originale piatto di sua ideazione a base di Mortadella Bologna IGP, si tratta del “Pasticcio di mortadella, patata Bologna e salsa al Parmigiano Reggiano”.

La partecipazione della Mortadella Bologna IGP a questo importante evento dedicato agli appassionati di enogastronomia rappresenta per il Consorzio un’opportunità unica e preziosa per accrescerne visibilità e prestigio. La conferma di un incontro di food pairing che unisce due eccellenze senza tempo: l’arte salumiera italiana e il savoir-faire francese.

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna si è costituito nel 2001, a seguito del riconoscimento dell’IGP alla Mortadella Bologna – avvenuto nel 1998 – e al conseguente avvio della certificazione da parte dei produttori. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna IGP, in collaborazione con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali promuove la Mortadella Bologna IGP e svolge attività di difesa del marchio e della Denominazione dalle imitazioni e dalle contraffazioni.

Il Consorzio garantisce un’alta qualità di base che ogni produttore migliora secondo la propria esperienza e professionalità. Un’attività costante che ha come unico obiettivo, che è anche la finalità di tutte le aziende, con i loro marchi, di garantire ai consumatori un prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto, un prodotto ad alto valore nutrizionale, con una composizione di proteine nobili, minerali e grassi insaturi perfettamente in linea con le tendenze della moderna scienza nutrizionale.