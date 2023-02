Morozzicum di Gianluca Morozzi

BOLOGNA – Ridere e sorridere: Morozzicum, antologia umoristica di Gianluca Morozzi

L’umorismo come uno squarcio per rappresentare la realtà. Gianluca Morozzi, autore bolognese alla sua 42esima opera, pubblica per BookTribu Morozzicum, un corpus di sedici racconti editi e inediti in cui la musica, gli amori, il calcio, gli anni universitari, le osterie di Bologna sono pretesto e cornice di una scrittura che fa ridere e sorridere. L’umorismo delle storie, infatti, è la scoperta di un imbarazzo, il rovesciamento improvviso di una situazione, il grottesco, un luogo in cui non si vorrebbe essere e dove il lettore, coinvolto dalla maestria dell’autore, non può che sentirsi immerso e partecipe. Che fare quando al matrimonio della tua ex, ti accorgi che al posto dell’altro avresti potuto esserci tu? Si può rivedere la propria vita e immaginare di cambiare il corso delle cose deviando gli errori? Se poi, gli alieni ci osservassero per decidere se annettere la Terra alla loro Federazione e volessero capire il rituale di accoppiamento degli umani, ci vorrebbe qualche cavia, magari presa proprio a Bologna, per fare loro chiarezza.

“Ho imparato a fare ridere copiando – spiega, non privo di ironia, l’autore -, copiavo i racconti di Fantozzi e quelli di Woody Allen, copiavo Douglas Adams e copiavo Paolo Nori. A forza di copiare, ho imparato a fare ridere a modo mio. Almeno credo”.

In libreria da sabato 11 febbraio, il volume riporta la prefazione dell’attore comico Gianni Fantoni che del Morozzicum scrive: “Condensare in poche succose righe, evocative di immagini e anche di musica, il succo di un accadimento, l’incedere delle emozioni che lo rappresentano, è un distillare per nulla facile”.

L’autore. Gianluca Morozzi è nato a Bologna nel 1971. Ha esordito nel 2001 con Despero, al quale hanno fatto seguito 41 romanzi e circa trecento racconti. Tra le sue uscite Blackout, (dal quale è stato tratto il film omonimo), L’era del porco, Cicatrici (finalista al premio Scerbanenco), Bob Dylan spiegato a una fan di Madonna e dei Queen (Menzione Speciale al Premio Nabokov), Dracula ed io, Prisma. Il suo ultimo romanzo è Il libraio innamorato.

https://booktribu.com/prodotto/morozzicum/

SCHEDA LIBRO

NARRATIVA

ISBN: 979-12-80877-55-0

MOROZZICUM di Gianluca Morozzi Racconti da ridere

“Io ho imparato a far ridere copiando. Copiavo i racconti di Fantozzi e quelli di Woody Allen, copiavo Douglas Adams e copiavo Paolo Nori. A forza di copiare, ho imparato a far ridere a modo mio. Almeno credo.” Gianluca Morozzi

Editore: BOOKTRIBU

Genere: Antologia di racconti

Pagine: 150

Formato: 14.8×21

Prezzo: 19.00 € Pubblicazione: 11/02/2023 ISBN: 9791280877550

SINOSSI

Dura la vita di un uomo che fa lo scrittore e di mestiere il tifoso del Bologna. Sedici racconti di esilarante forza con cui Gianluca Morozzi crea storie tra le osterie bolognesi, i concerti in giro per l’Italia, le aule universitarie e i circoli degli scrittori. Donne da conquistare, libri da presentare e musica da condividere sono l’universo morozziano raccontato in questo corpus che raccoglie pagine inedite e racconti scritti in vent’anni di carriera. L’ironia e l’umorismo, ancora una volta, accompagnano la lettura, o meglio, ne sono il cardine: cosa ci fa un giovane universitario bolognese in Calabria chiuso in una cabina telefonica a passare la notte mangiando Nutella con la statuetta di Edward mani di forbice? Che fare quando al matrimonio della tua ex, ti accorgi che al posto dell’altro avresti potuto esserci tu? Si può rivedere la propria vita e immaginare di cambiare il corso delle cose deviando gli errori? Se poi, gli alieni ci osservassero per decidere se annettere la Terra alla loro Federazione e volessero capire il rituale di accoppiamento degli umani, ci vorrebbe qualche cavia, magari presa proprio a Bologna.

L’AUTORE

Gianluca Morozzi vive ed è nato a Bologna nel 1971. Ha esordito nel 2001 con Despero, al quale hanno fatto seguito 40 romanzi e più di 300 racconti. Tra le sue uscite Blackout, (dal quale è stato tratto il film omonimo), L’era del porco, Cicatrici (finalista al premio Scerbanenco), Prisma. Il suo ultimo romanzo è Il libraio innamorato. Per BookTribu cura la collana Black-Out e ha pubblicato Bob Dylan spiegato a una fan di Madonna e dei Queen (Menzione Speciale al Premio Nabokov) e Leviatan nell’alto dei cieli.