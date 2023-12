Monza, De Antoni per il sigillo nel Clio Trophy

Il pilota di Camposampiero, indiscusso mattatore della stagione, sarà al via dell’ultimo atto del CIAR e del CIRT per festeggiare al meglio un 2023 di spessore

FELINO (PR) – Doveva essere un 2023 di transizione, da vivere alla giornata, ed invece Edoardo De Antoni si è confermato una delle giovani promesse più interessanti del panorama rallystico nazionale, in grado di trarre il meglio da un’annata che si è rivelata più soddisfacente del previsto, grazie a risultati di elevato prestigio colti dal patavino.

Il pilota di Camposampiero, dopo aver centrato il primo successo assoluto in carriera al Trentino ed aver fatto suo il Trofeo Rally5 nel rinomato International Rally Cup, è pronto quindi a centrare un altro importante obiettivo della stagione ovvero l’alloro nel Clio Trophy Italia.

Sempre al volante della Renault Clio Rally5 di Vsport il portacolori di Collecchio Corse, forte di tre successi in quattro partecipazioni, è ad un passo dalla matematica certezza del titolo.

“È stato un 2023 tanto strano quanto felice per noi” – racconta De Antoni – “perchè ad inizio anno siamo partiti con scarsissime certezze ed invece, grazie al supporto di Collecchio Corse con Vsport ed NCA Web, siamo riusciti a mettere in piedi un programma vincente nell’IRC, pur essendo partiti con una gara di ritardo. L’assoluta, la prima in carriera, è stata speciale. Siamo saliti sul gradino più alto del podio del Trentino dopo una dura lotta, in condizioni meteo complicate. Abbiamo la possibilità di portare a casa un altro titolo, quello del Clio Trophy Italia, e possiamo direi di averlo sostanzialmente già in cassaforte. È davvero un peccato che questo campionato non abbia avuto un grosso riscontro di partecipanti, onestamente non riesco proprio a capirne il motivo, essendoci premi molto validi ed una marea di Clio Rally5 in Italia.”

Ad affiancare l’unica punta della scuderia di Felino, al via del prossimo Rally di Monza valevole per il Campionato Italiano Assoluto Rally e per il Campionato Italiano Rally Terra, sarà di nuovo Martina Musiari, ricreando quel binomio che ha già dimostrato quest’anno il proprio potenziale.

“Sarà bello tornare a correre con Martina” – sottolinea De Antoni – “e questa sarà la nostra seconda gara assieme del 2023. La prima l’abbiamo vinta e ci auguriamo di fare bene anche qui, cercando di confrontarci con tutti i protagonisti delle serie che scenderanno in campo.”

Due le giornate di gara, a partire da quella di Venerdì 1 Dicembre che vedrà De Antoni impegnato sulla “Monza” (2,53 km), sulla “Junior” (7,33 km) e sul doppio passaggio sulla “Serraglio” (12,50 km), prima di dare spazio ad un Sabato 2 Dicembre che si articolerà sul duplice giro della “Roggia” (12,18 km), unito al ritorno della “Junior” e della “Monza”.

Il fondo, un mix tra l’asfalto dell’Autodromo Nazionale Monza con lo sterrato del parco limitrofo, sarà la principale incognita di un fine settimana che si preannuncia spettacolare.

“Avremo assetto e gomme libere a Monza” – aggiunge De Antoni – “quindi il ventaglio di scelte tecniche sarà davvero ampio. Sarà una bellissima esperienza per noi, abbastanza simile a quando abbiamo corso con la Toyota trofeo nel 2021. Non vediamo l’ora di partire.”