Modifiche temporanea della viabilità per cantieri stradali

PARMA – Da lunedì 12 settembre prenderanno avvio cantieri stradali con modifiche alla viabilità: PARMA – Da lunedì 12 settembre prenderanno avvio cantieri stradali con modifiche alla viabilità:

In via Bassano del Grappa dal 12/09/2022 al 26/11/2022, dalle 00.00 alle 24.00 :

rifacimento tubazioni gas-fogna-elettricità, posa polifora elettrica;

Fase 1)

Via Bassano del Grappa , da Via Trieste a Via Cividale del Friuli, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori:

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Istituzione di sensi unici alternati nei restanti tratti.

Fase 2)

Via Bassano del Grappa , da Via Cividale del Friuli al civ.28, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori:

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Istituzione di sensi unici alternati nei tratti afferenti al cantiere

Via Sassari IRETI S.P.A. sostituzione reti acqua e gas;

In via Sassari dal 12/09/2022 al 23/10/2022:

Via Sassari, da Via Brennero a Via Alessandria, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori:

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Istituzione di sensi unici alternati nei restanti tratti.

Restringimenti localizzati di carreggiata sulle intersezioni di Via Sassari con Via Brennero e con Via Alessandria.

In strada Ritorta dal 12/09/2022 al 02/10/2022

sostituzione reti acqua

Strada Ritorta, tratto compreso tra il civ.2 ed il civ.40, per i tratti di volta in volta interessati dai lavori:

Restringimenti di carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato

In via Marzaroli dal 19/09/2022 al 18/10/2022, dalle 00.00 alle 24.00:

manutenzione rete teleriscaldamento

Via Marzaroli – dal civ. 20 all’incrocio con Via Cassio Parmense

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Spostamento parte del mercato Lubiana il venerdi in via Molossi da Via Cassio a Via Ghidini con istituzione del divieto di circolazione.

Fino al 19/09/2022 in via Paradigna

manutenzione rete del teleriscaldamento Chiusura alla circolazione Via Paradigna, breve tratto posto tra via Corini ed il civ.11 e dei rami di accesso e di uscita in largo Gambazza (accesso al parcheggio Centro Torri) per manutenzione condotte Teleriscaldamento. Fino al 16/09/2022 in strada Farnese Vigheffio

manutenzione carreggiata stradale proroga chiusura alla circolazione tratto stradale da Strada Soncini Pancrazio a Strada di Vigheffio

Dal 12/09/2022 al 17/09/2022, dalle 8.00 alle 19.00, nei tratti progressivamente interessati dai lavori Strada Fontanorio

per riqualificazione stradale

Strada Fontanorio

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Dal 14/09/2022 al 16/09/2022, dalle 00.00 alle 24.00 strada Valera:

Intervento urgente di ripristino stradale

Strada Valera di Sopra, tratto compreso tra la rotatoria con via Pini ed il ponte su Cavo via Cava:

Istituzione del divieto di circolazione.