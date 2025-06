Modifiche alla viabilità in via Trieste per lavori Ireti

PARMA – Per consentire la posa di una nuova linea elettrica da parte di Ireti S.p.A., si informa che dal 16 giugno al 14 agosto via Trieste, nel tratto compreso tra via Palermo e piazzale Allende, sarà interessata da lavori stradali che comporteranno modifiche alla circolazione veicolare. PARMA – Per consentire la posa di una nuova linea elettrica da parte di Ireti S.p.A., si informa che dal 16 giugno al 14 agosto via Trieste, nel tratto compreso tra via Palermo e piazzale Allende, sarà interessata da lavori stradali che comporteranno modifiche alla circolazione veicolare.

Al fine di ridurre i disagi al traffico, i lavori saranno eseguiti in fasi successive, così articolate.

Prima fase: dal 16 giugno al 4 luglio

I lavori riguarderanno il tratto tra via Palermo e via Calabria.

In questa fase la circolazione sarà interdetta, ma sarà comunque garantito l’accesso a via Doberdò: inizialmente da sud (via Calabria) e successivamente da nord (via Palermo).

Seconda fase: dal 4 al 26 luglio

I lavori si sposteranno sul tratto compreso tra via Calabria e piazzale Allende.

Anche in questa fase, la circolazione sarà interdetta nei tratti di volta in volta interessati dagli interventi.

Terza fase: dal 26 luglio al 14 agosto

I lavori interesseranno piazzale Allende, comportando solo restringimenti di carreggiata, senza interruzioni complete della circolazione.

Per una corretta gestione della viabilità alternativa e delle deviazioni, è stato predisposto uno specifico piano di segnalamento stradale.