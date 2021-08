Modifiche alla circolazione in città per la manifestazione podistica ‘RunninGad’

Provvedimenti in vigore nella serata di martedì 24 agosto 2021 a Ferrara

FERRARA – In occasione della manifestazione podistica ‘RunninGAD / 5 km di corsa nella tua città’, organizzata in città da Uisp Ferrara per la serata di martedì 24 agosto 2021, sono previste modifiche alla viabilità in alcune vie cittadine. La manifestazione comprende una corsa competitiva e una camminata ludico motoria (aperta a tutti), con partenza e arrivo al parco Marco Coletta (giardini del grattacielo). L’iniziativa rientra nella rassegna ‘Giardino per tutti’ promossa dal Comune di Ferrara.

Questi i provvedimenti in vigore martedì 24 agosto 2021:

A partire dalle 20.30 è prevista la momentanea sospensione della circolazione per tutti i veicoli, per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, fino al termine della manifestazione, lungo il percorso: parco Marco Coletta (giardini del Grattacielo), viale Cavour (carreggiata principale), largo Castello, corso Martiri della Libertà, piazza Trento Trieste, corso Porta Reno, via Ripagrande, corso Isonzo (controviale lato cc.nn. dispari), attraversamento di corso Isonzo, via Poledrelli, corso Vittorio Veneto (controviale lato cc.nn. pari), piazza XXIV Maggio (anello interno Acquedotto), via Paolo V, via Fortezza, attraversamento di viale IV Novembre, sopramura di viale IV Novembre, corso Piave (pista ciclabile), via Nazario Sauro, piazzale Castellina, piazzale Stazione, attraversamento di viale Costituzione, via Felisatti, anello Grattacielo, viale Po, ciclabile di v.le Po, arrivo al parco Marco Coletta. Conseguentemente al divieto di circolazione sul percorso di gara verranno adottati i necessari provvedimenti di deviazioni del traffico.

Inoltre in via Boccacanale di S. Stefano, nel tratto da via Ripagrande a via Piangipane, sarà invertito il senso di marcia consentito, con direzione di marcia da via Ripagrande a via Piangipane, e obbligo di dare precedenza nonché di direzione obbligatoria a sinistra, all’intersezione con via Piangipane.

In via Piangipane all’intersezione con via Boccacanale S. Stefano direzione obbligatoria diritto.

Dalle 18 alle 23 del 24 agosto è infine previsto il divieto di circolazione e fermata in viale Cavour nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Costituzione ed il fondo chiuso nell’area Parco Coletta.