Mix Contest Italy Tour 2022: Bologna

BOLOGNA – Mix Contest, la battle tra bartender più famosa d’Italia, torna per un nuovo tour italiano che toccherà, tra il 2022 e il 2023, le città italiane più vocate alla miscelazione, alla ricerca del migliori bartender d’Italia.

UN PÒ DI STORIA

Era il 2017 quando a Torino si affacciava per la prima volta un evento interamente dedicato alla miscelazione. Prese il nome di Mix Contest, perché nella mente della sua ideatrice, Lalla Carello, doveva essere una battle tra bartender da svolgersi davanti agli occhi di un pubblico giudice e assaggiatore, che al termine della serata votasse i suoi cocktail preferiti per incoronare il vincitore dell’alcolica tenzone.

Nessuno poteva immaginare il successo che avrebbe riscosso quell’evento così focalizzato non solo sull’arte della miscelazione, ma anche sui suoi protagonisti. Nell’arco di un mese, Mix Contest era sulla bocca di tutti i bartender di Torino, che cominciarono a parlarne anche con colleghi fuoriporta un po’ in tutta Italia.

2017/2018 MIX CONTEST inizia a Torino e ospita i migliori Cocktail Bar di Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma.

2018/2019 MIX CONTEST si trasforma in MIX CONTEST ITALY TOUR e si sposta per tutta l’Italia, dal Piemonte, al Veneto, alla Sicilia, etc.

2019/2020 ad un passo dalla finale del Tour….

Il crescente interesse spinse Lalla Carello e l’agenzia di Eventi To Be ad allargare la competizione ai bartender di altre città d’Italia, mantenendo Torino come teatro di singoli appuntamenti che nel corso dell’anno successivo videro sfidarsi mixologist di Milano, Bologna, Firenze e Roma. I due vincitori di ogni tappa si sfidarono in una gran finale memorabile che incoronò il Miglior Bartender d’Italia.

Il 2019 fu invece l’anno in cui Mix Contest uscì dai confini della città che lo aveva visto nascere e partì per un Tour Italiano che toccò tappe come Milano, Roma, Venezia, Genova, Parma e Taormina, di nuovo alla ricerca del Miglior Bartender d’Italia.

Poi, il buio.

Non serve usare tante parole per descrivere il biennio 2020/2021, basta usarne una: pandemia. Il nemico invisibile che ha paralizzato il mondo non ha risparmiato, com’è ovvio, nemmeno la miscelazione. Con i cocktail bar chiusi e l’impossibilità di frequentare i bar, anche Mix Contest Italy Tour ha doverosamente annullato la seconda edizione, in attesa di tempi migliori.

SIAMO TORNATI

A novembre 2021 siamo tornati con le Nitto ATP Finals a Torino. Lavazza, in collaborazione con To Be, decide di aprire la sua Nuvola a tutti gli appassionati di tennis e non solo, con un palinsesto di eventi diurni e serali curati dalla nota agenzia torinese. A quel punto divenne ufficiale: Mix Contest poteva finalmente rinascere e poteva farlo da Torino, la stessa città da cui 4 anni prima era partito. Successivamente, il format è tornato in occasione dell’EUROVISION SONG CONTEST di Torino e ora siamo ripartiti da Catania con la prima tappa del Mix Contest Italy Tour 2022.

BOLOGNA: LA SECONDA TAPPA DEL MIX CONTEST ITALY TOUR 2022:

Dopo il grande successo della prima tappa di martedì 30 agosto a Catania, del Mix Contest Italy Tour 2022, dove la grande affluenza ha superato di gran lunga le aspettative e l’entusiasmo hanno reso il clima energico e accogliente, la drink battle che gira tutta l’Italia alla ricerca del miglior bartender MT Magazine approda a Bologna per la seconda tappa.

Dalle ore 20.00 di martedì 20 settembre presso l’hotel NH Bologna de la Gare, 10 tra i migliori cocktail bar bolognesi si sfideranno nella preparazione di due cocktail. Anche in occasione della seconda tappa, al termine della serata sia il pubblico, che la giuria di esperti ne valuteranno tecnica, presentazione, originalità e gusto. Inoltre, come accadrà anche durante le tappe successive, i due migliori cocktail bar della serata si aggiudicheranno un posto per la finalissima di Torino, in programma il 21 Marzo 2023.

MA NON È TUTTO! All’interno dell’hotel NH Bologna de la Gare, gli ospiti potranno degustare i cocktail preparati dai bartender accompagnati da una proposta gastronomica curata dagli chef della struttura.

I COCKTAIL BAR IN GARA:

VOLARE con Roberto De Leonardis

con Roberto De Leonardis RUGGINE con Samuele Bernardi e Andrea Strada

con Samuele Bernardi e Andrea Strada VELLUTO con Saverio Vaccari e Antonio Gigante

con Saverio Vaccari e Antonio Gigante FLOR con Maichel Merlo

con Maichel Merlo CAMERA CON VISTA con Elia Gorgolini

con Elia Gorgolini BAMBOO con Christian Torcasio

con Christian Torcasio DONKEY con Giacomo Acerbis

con Giacomo Acerbis EMPORIO 1920 con Francesco Trimigno

con Francesco Trimigno LE VIE DEI BRIGANTI con Luca Lazzarini

con Luca Lazzarini BLUE HUSH con Martina Di Pietro

LA LOCATION

L’hotel NH Bologna de la Gare si trova a due passi dalla stazione di Bologna, proprio nel centro della città. Da qui si possono facilmente raggiungere i migliori negozi e ristoranti, oltre alle principali attrazioni turistiche come Piazza Maggiore e San Petronio. Hotel comodissimo per la sua posizione, è anche ubicato vicino a importanti centri del settore commerciale, come la Fiera di Bologna. Il bar dell’hotel e la terrazza al quinto piano: Sky Bar 507 sono il luogo ideale per rilassarsi con un buon cocktail.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, effettuabile solo online al seguente link: https://shop.tobevents.it/mixcontest-bologna/

Dopo la prenotazione si potrà effettuare l’acquisto del biglietto:

Acquistando il biglietto online, il prezzo è di € 20,00 e comprende 5 cocktail.

Acquistando il biglietto in loco, il prezzo è di € 25,00 e comprende 5 cocktail.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO UFFICIALE: https://mixcontest.it/

MIX CONTEST ITALY TOUR 2022 CONTINUA…

Le altre tappe* del Mix Contest Italy Tour saranno:

ROMA, 17 OTTOBRE 2022: NH Roma Villa Carpegna

VENEZIA, 8 NOVEMBRE 2022: NH Laguna Palace

NAPOLI, 30 GENNAIO 2023: NH Napoli Panorama

MILANO, 7 FEBBRAIO 2023: NH Milano Corso Buenos Aires

TORINO, 21 MARZO 2023: NH Torino Centro

*Le date potrebbero subire delle leggere variazioni.