Miss e Mister Europa Piacenza

PIACENZA – Miss & Mister Europa

XXIII EDIZIONE

Giovedì 2 Giugno 2022 – Selezione Ufficiale al Rosso Vivo di Piacenza

Miss & Mister Europa, è un evento molto particolare, è collocato come appuntamento fisso nel panorama degli spettacoli italiani, non il solito Concorso di Bellezza di Miss ma ha l’intento di far notare quanto il tempo ha cambiato le tante abitudini degli uomini e del gentil sesso. In una momento storico difficile e perplesso, dove a volte si arriva anche ad aver paura del futuro, il corpo diventa anche per l’uomo patrimonio da proteggere, preservare. Un bene prezioso perché rappresenta una delle poche sfere sulle quali poter ancora esercitare un controllo pressoché totale. Il nostro aspetto fisico, volenti o nolenti, è il primo biglietto da visita che presentiamo agli altri nel momento in cui ci affacciamo sulla scena del mondo, la cura del proprio corpo sta assumendo un ruolo di primaria importanza; si fa di tutto, pur di apparire più giovani e rispettare i canoni fisici proposti continuamente dai mass media. L’uomo di oggi pratica sport traendone indubbi benefici, equilibrio psichico, serenità rilassatezza scaricando inoltre lo stress e di conseguenza migliorandone l’umore è attento alla bellezza, ormai pronto a rubare lo scettro alla donna. La fabbrica del benessere e della bellezza infatti ora non si rivolge solo alle donne ma sempre più agli uomini. I partecipanti a Miss & Mister Europa dovranno essere sempre attivi, veloci, un po’vanesi, preparati in tutto, attenti e pronti ai vari cambiamenti dal Fashion alla Bellezza al Fitness e cosa che non guasta mai con una buona se non ottima Cultura. La Fisicità la Bellezza il Portamento la Fotogenia saranno le armi della sfida, rendendo divertente e spettacolare la serata creando così’ argomenti di valutazione e discussione per l’attenta giuria composta da: Gigliana Gilian musicista/conduttrice televisiva e web, Andrea Baldini regista, Lilla Di Stefano e Maddalena Istratiy esperte di moda, Rosario Scrivano pittore/esperto d’arte, Stella Piazza modella/presentatrice Pierfrancesco Frontese in rappresentanza dell’Agenzia Top Model Today, Manuel Morinelli personal trainer della palestra New Fitness di Cremona ed il Patron nazionale Mazzoli Attilio. La serata sarà condotta da Matteo Lazzari e curata dalla Manager della moda Antonella Giurastante. Una serata che certamente attrarrà la curiosità degli uomini e grande interesse anche del pubblico femminile. Miss e Mister Europa è arrivata alla sua XXIII edizione. Durante le selezioni nelle varie tappe italiane verranno scelte le 35 Miss e i 35 Mister che parteciperanno alla finale nazionale prevista a Settembre 2022, mentre per la tappa piacentina sono previste 12 miss e 12 mister che si contenderanno i sei titoli in palio. Per la tappa piacentina del Rosso Vivo l’ingresso sarà riservato agli associati sarà ancora possibile iscriversi tramite il numero Whatsapp 388 3211210 Antonella.

Miss e Mister Europa è Il concorso che ha posto sotto i riflettori della ribalta: Simone Coccia Mister Europa in Tour Abruzzo 2010 apparizione Televisive Mediaset e Grande Fratello 15 , Fabio Rondinelli Mister Europa Italia 2011– Uomini e Donne Canale 5, Fiction Medico in Famiglia e L’onore e il Rispetto, William Franchini di Modena Mister Europa Cinema Italia 2011 unico italiano dei California Dream Men ,Sosia di Axl dei Gun’s Roses , Italia’s Got Talent 2012, D.J animatore e Show Men, Mila Suarez Testimonial Miss Europa 2012 di Milano (dal Marocco) (sosia Belen Rodriguez ) ospite a Sanremo ,manifestazioni collaterali ,Ci vediamo sul 2 -RAI 2. Pomeriggio 5 – Canale 5, Fotoromanzi Grand Hotel , Grande Fratello 16, apparizioni sui settimanali di gossip, Pupa e il Secchione Italia 1 2022 Viorel Alexi Mitu di Firenze (della Moldavia) Mister Europa Italia 2013 Quelli che il Calcio Rai 2 , protagonista Film “ Villa Triste “ protagonista Fotoromanzi Grand Hotel , modello Pitti Uomo , protagonista del Film INFERNET con Remo Girone Katia Ricciarelli, Ricky Tognazzi, Roberto Farnese, Laura Fele di Napoli Miss Europa Italia 2013 presentazione del film “ La Trottola di Riccadino “ con Enrico Beruschi e Gerardo Amato ,ospite Fiera Cibus di Parma ,protagonista di due videoclip Musicali ,modella, Jurgita Aglinskaite di Milano (Lituana ) Miss Europa Fashion Italia 2013, di Milano ora affermata Top Model a livello Europeo e Mondiale Renè Ricciardi di Firenze, Miss Europa Cinema Italia 2013 di Prato Ospite del Bit fiera del Turismo di Milano* protagonista di due videoclip Musicali uno con un famoso cantante Egiziano Miss, tour con le Fatine Winx, Mali Mun di Milano ( Kuala Lampur ) Miss Europa Italia Fashion Italia 2014 ha partecipato al Reality ” La Fazenda” ha già girato 2 Film-Horror ed un thriller da protagonista, ha recitato nella Fiction su Canale 5 Le Mani dentro la CittàSimone Bongiovanni di Messina Mister Europa Telegenia 2014 ha partecipato a Ballando con le stelle Rai 1, Ram Parkas di Reggio Emilia (India) Mister Europa Fashion 2014 fotoromanzi Grand Hotel, 2015Grand Hotel Chiambretti Canale 5 e Quelli che il Calcio Rai 2, Luca Angioi di Fondi Finalista Nazionale 2014 Attore Fotoromanzi Grand Hotel, Due pubblicazioni, Vadim Balica di Mister Europa Cinema 2016 serie di Fotoromanzi Grand Hotel, Daniel Piccirillo di Napoli Mister Europa finalista regionale Campania 2017 Tu si que Vales 2018 e Amici (2018/2019), Sharon Lorefice Miss Europa in The World 2017 sulle passerelle della moda a Sanremo 2018 , Valeria di Fraia di Napoli testimonial Miss Europa 2021 I Solititi Ignoti Rai 1 2021 e tanti altri.