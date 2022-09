Misano Adriatico si prepara al ritorno sui banchi alle scuole

Eseguiti lavori per oltre 170 mila euro

MISANO ADRIATICO (RN) – Misano Adriatico si prepara ad accogliere gli studenti per il ritorno sui banchi. In vista del suono della campanella, nelle ultime settimane sono stati effettuati una serie di interventi di preparazione alle varie strutture scolastiche.

Nella scuola materna Capoluogo si è provveduto a sostituire il pavimento esistente (importo 90 mila euro); le aule della scuola materna di Via Liguria sono state oggetto di adeguamento e riqualificazione. Sono state ampliate le aree didattiche esterne, con l’installazione di gazebo e tende, dell’asilo nido Capoluogo, della scuola materna di Villaggio Argentina e della scuola elementare di Misano Monte (importo complessivo dei lavori 55mila euro).

Infine, le aule delle scuole sono state ritinteggiate, intervento che ha richiesto complessivamente una spesa di 25 mila euro.

“Negli ultimi anni – commenta il vicesindaco e assessore ai servizi scolastici Maria Elena Malpassi -, oltre ad intervenire sugli spazi interni abbiamo voluto valorizzare le aree didattiche esterne per offrire nuove possibilità di fruizione degli spazi all’aperto, anche alla luce dei lunghi e difficili mesi di pandemia che abbiamo attraversato. Il ritorno sui banchi è da sempre un momento molto sentito per i ragazzi, ai quali rivolgo il mio personale in bocca al lupo. Vorrei anche dare il benvenuto al nuovo dirigente scolastico, la dottoressa Fabbri, augurandole buon lavoro e allo stesso tempo ringraziare il dirigente uscente Davide Alpi per la collaborazione che ha saputo fornire”.