Parma: al via i lavori di RFI per la realizzazione delle barriere antirumore

PARMA – Prendono il via le attività per l’installazione a Parma delle nuove barriere antirumore lungo le linee ferroviarie Milano – Bologna e Parma – Brescia. Il progetto, realizzato in accordo con il Comune di Parma, sarà finanziato interamente da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, per un importo di circa 25 milioni di euro.

Le barriere antirumore si sviluppano per una lunghezza complessiva di circa 3 chilometri e verranno installate lungo via Toscana fino all’altezza di via Berna, lungo strada dei Mercati, in prossimità del sottovia di via Savani, via Reggio, via di Villa Sant’Angelo e parte di via Palermo. A marzo, RFI ha consegnato i lavori e sono attualmente in corso le attività di cantierizzazione.

“Accogliamo con favore l’inizio dei lavori di realizzazione delle barriere antirumore sul lato nord della ferrovia Milano-Bologna, un’opera da tempo richiesta dal Comune. Si tratta, infatti, di un primo importante passo per il miglioramento del comfort acustico di una porzione rilevante della città – commenta Gianluca Borghi, assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità – La collaborazione con RFI, a cui a lungo abbiamo lavorato, permetterà di progredire in maniera significativa nel rispetto del diritto al silenzio dei cittadini, a partire dagli abitanti di via Toscana. Sul tema della riduzione del rumore, il Consiglio Comunale si è da poco impegnato formalmente con l’approvazione di un aggiornato piano d’azione acustica, a cui, come Amministrazione, daremo seguito concreto anche nei prossimi anni”.

L’installazione delle barriere antirumore nel territorio comunale di Parma rientra nell’ambito del piano di contenimento e abbattimento del rumore predisposto da RFI.