Messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul Rio Granarolo, questa sera la presentazione dell’intervento

Appuntamento nella sede del quartiere Cervese Nord alle ore 20:45

CESENA – Dopo che la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha aggiudicato, tramite procedura di gara, alla ditta impresa Mattei lavori edili e stradali srl con sede legale a Verucchio, i lavori relativi alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul Rio Granarolo dell’importo complessivo di 1.500.000,00 euro, questa sera nella sede del Quartiere Cervese Nord, in via Fratelli Latini 24 (San Giorgio), sarà presentato il progetto. All’assemblea pubblica, che avrà inizio alle ore 20:45, prenderanno parte il Sindaco Enzo Lattuca, l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri, i tecnici comunali e il presidente del Quartiere, Sanzio Bissoni.

Lavori ponti sul Rio Granarolo

Il Rio Granarolo è uno scolo consorziale che si sviluppa nel territorio pianeggiante dei Comuni Cesena (quartiere Cervese Nord) e di Cervia per arrivare a sfociare nel canale allacciamento nel Comune di Cervia. Parte dalla via Calcinaro, corre poi a margine del depuratore comunale, dal quale raccoglie le acque di scarico, attraversa l’Autostrada A14 e si sviluppa attraverso le frazioni di San Giorgio e Ponte Cucco, fino ad arrivare al confine comunale posto su via Del Confine. Dei ponti che seguono il Rio, quello sulla via Montaletto, che presentava le maggiori criticità a livello idraulico, a causa della ridotta sezione dello stesso, è stato ricostruito dall’Amministrazione comunale di Cesena nel corso del 2017. I lavori, che saranno avviati entro l’estate, prevedono la demolizione delle strutture esistenti (costruite perlopiù in mattoni) e la realizzazione di nuove opere in cemento armato, di dimensioni maggiori, come indicato dai recenti calcoli idraulici. In particolare, in via San Giorgio sarà realizzata una struttura di 4 metri di larghezza per 2,5 metri di altezza; in via Mariana e via Calabria saranno costruiti manufatti di 5 metri di larghezza per 2,5 di altezza; mentre in via Melona la nuova struttura avrà dimensioni pari a 5 metri per 2,8. A completamento dell’intervento, è prevista anche la riprofilatura degli argini, a monte e a valle dei nuovi tombinamenti, mediante l’impiego di massi ciclopici cementati.