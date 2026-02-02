La degustazione Barolo, Barbaresco & Roero firmata Go Wine a Bologna il 2 febbraio

BOLOGNA – Go Wine inaugura il nuovo anno a Bologna con un evento di degustazione dedicato a uno dei vitigni simbolo del Piemonte e del vino italiano: il Nebbiolo.

L’appuntamento è in programma lunedì 2 febbraio 2026 presso Hotel Relais Bellaria (Via Altura 11 bis – Bologna).

La degustazione, intitolata “Barolo, Barbaresco e Roero… e il Piemonte intorno”, è pensata per un pubblico di appassionati e operatori che ama degustare con attenzione, confrontare territori e annate e cogliere le sfumature che distinguono le grandi denominazioni piemontesi del Nebbiolo attraverso le nuove annate oggi in commercio.

Il banco d’assaggio proporrà un percorso tra Barolo, Barbaresco e Roero, affiancato da una sezione dedicata ad altri vini del Piemonte, per ampliare lo sguardo sul territorio e favorire il confronto tra stili e interpretazioni diverse. Un’occasione per incontrare direttamente i produttori e approfondire la ricchezza espressiva di uno dei vitigni più rappresentativi del panorama vitivinicolo italiano.

L’evento si inserisce nel calendario nazionale delle iniziative Go Wine dedicate alla valorizzazione dei grandi vitigni e dei territori del vino, con un format che privilegia il dialogo, l’approfondimento e la qualità dell’esperienza di degustazione.

La degustazione sarà articolata su due momenti:

• Ore 16.30 – 18.00: anteprima riservata agli operatori professionali qualificati (giornalisti, ristoratori, enotecari, wine bar – massimo due persone per locale), con accredito via email e conferma da parte di Go Wine.

• Ore 18.00 – 22.00: apertura al pubblico di enoappassionati e winelovers.

La partecipazione prevede un costo di € 22,00 (ridotto € 15,00 per i Soci Go Wine; € 18,00 per i Soci di associazioni di settore). L’ingresso è gratuito per chi si associa a Go Wine in occasione dell’evento, con iscrizione valida fino al 31 dicembre 2026 (benefit non valido per i soci familiari).

Per informazioni, accrediti stampa e prenotazioni:

stampa.eventi@gowinet.it – tel. 0173 364631

www.gowinet.it

Ecco l’elenco completo delle cantine presenti:

Anna Maria Abbona – Dogliani (CN); Bel Colle – Verduno (CN); Casavecchia – Diano d’Alba (CN); Cascina del Pozzo – Castellinaldo d’Alba (CN); Damilano – Barolo (CN); Demarie – Vezza d’Alba (CN); Francone – Neive (CN); La Biòca – Monforte d’Alba (CN); La Rachilana – Monforte d’Alba (CN); Palladino – Serralunga d’Alba (CN); Poderi Moretti – Monteu Roero (CN); Poderi Vaiot – Montà (CN); Rossello Vini – Cortemilia (CN); Taliano Michele – Montà (CN); Vignaioli di Montà (Roero) con i vini delle cantine Botto di Taliano Elena, Cà di Caire, Casetta Carlo, Nino Costa, Gaiot, Generaj, Marchisio Marco, Pelassa, Taliano Cristian, Vignevolute;

Piccole Vigne del Piemonte con Cascina Gavetta – Novello (CN); I Dof Mati – Fara Novarese (NO); Cascina Castlèt – Costigliole d’Asti (AT); Colle Manora – Quargnento (AL); Mauro Vini – Dronero (CN);

Special Guest Ballardini Vini – Forlì; Antica Distilleria Sibona con Vermouth di Torino Rosso Superiore “Civico 10”, Barolo Chinato, Grappa di Barolo e altre selezioni.