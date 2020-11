Mese della Scienza: online si gioca con le misure

Sabato 21 novembre alle 17 previa prenotazione si può seguire su piattaforma digitale un laboratorio condotto dai divulgatori di “Tecnoscienza”

MODENA – Quanto pesa un litro d’acqua? Come sono cambiate grandezze e misure dall’antichità a oggi? Può aiutare a rispondere a queste domande “La bottega delle misure”, appuntamento online che si può seguire sabato 21 alle 17, sulla piattaforma Webex previa iscrizione (scrivere a consulenza.delfini@comune.modena.it). L’iniziativa fa parte della rassegna “Diamo i numeri!”, edizione 2020 del Mese della Scienza delle biblioteche comunali. Si tratta di un laboratorio che invita i ragazzi a ragionare sui concetti di piccolo, grande, pesante e leggero nella vita di tutti i giorni. Lo conducono gli esperti di Tecnoscienza, agenzia bolognese specializzata in storytelling scientifico che, anche in versione on line, riesce ad abbinare l’emozione del racconto alle “mani in pasta” tipiche delle attività laboratoriali.

Posti già esauriti per l’incontro successivo di martedì 24 novembre alle 17,30, che affronta il tema attualissimo dell’insegnamento a distanza in chiave matematica. Anna Cerasoli, ricercatrice, docente e scrittrice condivide la sua grande esperienza a beneficio di insegnanti e genitori (previa prenotazione, su piattaforma Webex).

Il Mese della Scienza si avvale del contributo dell’Ibc (Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).

Il programma aggiornato è sul sito (www.comune.modena.it/biblioteche). Informazioni telefoniche al numero 059 2032940.