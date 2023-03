Mercatino regionale piemontese e Fiera di Primavera (FOTO)

Sabato 1° e domenica 2 Cesena vivrà un ricco primo fine settimana di aprile

CESENA – Il palcoscenico privilegiato. Sabato 1° e domenica 2 aprile, dalle 9.30 alle 19.30, piazza della Libertà ospiterà il Mercatino regionale piemontese, consistente in una mostra mercato delle eccellenze gastronomiche piemontesi e animato da circa venti espositori. Così, per l’intero primo fine settimana di aprile Cesena e il Piemonte dialogheranno a suon di prodotti tipici dell’enogastronomia come: prelibati formaggi d’eccellenza, sia freschi che stagionati, con riconoscimenti DOP quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e moltissimi altri formaggi. E, ancora: salumi delle langhe, il salame al barolo e salame al tartufo bianco di Alba, vini d’eccellenza fra rossi, bianchi e rosati con riconoscimento DOC e DOCG come il Barbera, il Grignolino ed il Dolcetto, dolci tipici piemontesi, cuneesi e monregalesi, Amaretti, Baci di Dama e la famosa torta di nocciole piemontese.

“In linea con la programmazione invernale delle manifestazioni fieristiche e delle mostre mercato – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Luca Ferrini – Cesena torna ad ospitare un’iniziativa di qualità: la fiera itinerante delle eccellenze gastronomiche piemontesi. Come avvenuto in occasione della festa del cioccolato e del mercatino francese, due manifestazioni ospitate in centro storico e molto apprezzate da cesenati e visitatori, anche in questo caso si tratta di un evento che valorizzerà il centro storico creando sinergie con altri territori e occasioni di incontro. Inoltre, anche quest’anno ci apprestiamo a vivere la fiera di primavera, che si terrà domenica 2 aprile in piazza del Popolo, lungo viale Mazzoni, fino a via Pio Battistini, per l’intera giornata. Un appuntamento a cui teniamo in particolar modo e che offre ai commercianti ambulanti un’ottima occasione di vendita dei propri prodotti”.

Con l’avvio del nuovo anno la Giunta comunale ha approvato il calendario delle fiere e dei mercati che prevede una serie di appuntamenti legati alle diverse stagioni dell’anno e alle ricorrenze più attese dai cesenati. Nell’area mercatale di Piazza del Popolo, Viale Mazzoni, Piazza San Domenico, Via Pio Battistini e Piazza Amendola, nell’area di Piazza Morta, lungo il fiume Savio, in altre zone del centro urbano fino a Borello, di settimana in settimana saranno proposte alla cittadinanza nuove occasioni di shopping. I mercati festivi ordinari si terranno mercoledì 1° novembre e sabato 6 gennaio 2024. I mercati straordinari invece sono in programma per domenica 16 aprile, 7 maggio, 8 ottobre e 26 novembre. Confermati inoltre gli eventi fieristici: Fiera del 16 aprile, Cesena in Fiera da giovedì 22 a domenica 25 giugno in occasione della festa di San Giovanni, Sagra del Monte domenica 15 agosto nel piazzale della Basilica del Monte, Fiera d’autunno domenica 15 ottobre nell’area mercatale che si estende da Piazza del Popolo a Via Pio Battistini, Fiera di Natale il 10, 17 e 24 dicembre e la Fiera del Saldo che per tradizione aprirà il nuovo anno (7 gennaio 2024) con grandi occasioni in centro storico.