Mente Locale – Visioni sul territorio 2020: programma di giovedì 12 novembre

EMILIA ROMAGNA – Proseguono le proiezioni di Mente Locale – Visioni sul territorio, il primo festival italiano dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva, che per la sua settima edizione si è trasferito dalle colline tra Bologna e Modena in cui è nato, sulla piattaforma docacasa.it, in cui saranno visibili gratuitamente tutti i film alla pagina dedicata https://festivalmentelocale.docacasa.it, fino a lunedì 16 novembre 2020.

Giovedì 12 novembre, dalle ore 10 per le 24 ore successive, sono in programma quattro opere di finzione e cinque documentari.

Per le opere di finzione, in anteprima regionale, The Fourfold del canadese Alisi Telengut, corto di animazione, già premiato con una menzione speciale all’ultima Rassegna Internazionale del Cinema archeologico, che esplora la saggezza indigena, basata sugli antichi rituali sciamanici e le credenze animiste della Mongolia e della Siberia. Dagli stati Uniti arrivano, invece, Sin cielo di Jianna Marteen, corto ispirato alle tante storie vere di femminicidio in Messico e La dolce vita di Pouya Afshar, pluripremiato corto di animazione, che racconta di ‘Hope’ in fuga dalla sua città aggredita dalla guerra per trovare una vita migliore altrove. Chiude la selezione dei lavori di finzione, l’anteprima italiana di La Vendedora de Lirios dell’argentino Igor Galuk, storia di Jacinta e di sua nipote Indira, migranti boliviane, che raccolgono fiori per poi venderli al cimitero della città di Magdalena, dove la loro vita risente dei pregiudizi razziali nei confronti delle popolazioni indigene.

Per la sezione documentari, troviamo l’anteprima italiana di Coexist di Komeil Soheili, un’immersione nella vita del pescatore Dela che nonostante sia cieco, pesca ogni giorno grazie alla sua abilità unica nel sentire il suono del pesce nel mare, sull’isola di Hormuz nel sud dell’Iran, famosa per la sua terra rossa commestibile, usata come spezia. In anteprima regionale, invece, Caravaggio era un maiale di Giacomo Bolzani, che racconta il percorso di Pasquale Martini, artista con alle spalle una quasi carriera da pubblicitario, che da anni lavora e vive con i suini; e il pluripremiato Beyond the glacier dello spagnolo David Rodríguez Muñiz, lavoro che riflette sui rapporti dell’uomo con l’ambiente naturale e analizza il futuro della specie in un contesto di caos geografico. Ancora uno scenario apocalittico con Troiane di Stefano Santamato, premiato al Venice Architecture Short Film Festival 2020, il corto ripercorre, dal punto di vista degli alberi, il viaggio degli abeti caduti durante la tempesta in Carnia dell’ottobre 2018, dai boschi friulani al teatro greco di Siracusa, dove diventano protagonisti della scenografia ideata dall’architetto Stefano Boeri per Le Troiane di Euripide. Infine in anteprima assoluta I giorni nel tempo di Enrico Poli, con le immagini della città di Bologna svuotata dal coronavirus durante il lockdown dello scorso marzo.

Il programma completo è su: https://www.festivalmentelocale.it/programma-2020/.

Il festival Mente Locale – Visioni sul territorio 2020 è ideato e organizzato da CARTA|BIANCA, con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Emil Banca, Città di Vignola, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Comune di Valsamoggia, Liberex; in collaborazione con: Touring Club Italiano, Dipartimento delle Arti – Università di Bologna, Fondazione Sardegna Film Commission, Unindustria Calabria – Sezione Spettacolo, Cinema e Intrattenimento, Sayonara Film, Comune di Casalecchio di Reno, Comune di Loiano, Comune di Savignano sul Panaro, Comune di Marano sul Panaro, Teatro Cantelli Vignola, Fondazione di Vignola, DER Documentaristi Emilia-Romagna, Elenfant Distribution, FreeU, StickerMule, Associazione Amici del Vittoria Loiano, Festival del Teatro dei Ragazzi di Marano sul Panaro, Associazione Culturale CTM – Centro Teatrale Minimo, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, Fondazione Rocca dei Bentivoglio, Casa delle Acque APS, Cinema Bristol Savignano sul Panaro, Cinemax Bazzano. Media partner Taxidrivers e TRC. Partner tecnico Luce Narrante.

Con il patrocinio di: Segretariato Regionale MiBACT Emilia-Romagna.

