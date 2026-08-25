Meeting di Rimini 2026 – Giorgia Favaro, AD di McDonald’s Italia

Quarant’anni di investimenti e 29 miliardi di euro di Valore Condiviso generato. Continuiamo a crescere con il Paese

RIMINI – A margine del suo intervento odierno al Meeting di Rimini, Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia, ha dichiarato:

“Nel 2026 McDonald’s Italia celebra quarant’anni di presenza nel Paese. Quarant’anni nei quali, secondo uno studio realizzato da Althesys, le nostre attività hanno generato 29 miliardi di euro di Valore Condiviso per l’economia italiana: un dato che comprende occupazione, gettito fiscale e acquisti dalle filiere nazionali, e che misura il contributo che un’impresa può portare al Sistema Paese quando sceglie di crescere insieme alle comunità in cui opera.

È una storia che si costruisce ogni giorno. Attraverso il contributo delle migliaia di persone che lavorano nei nostri ristoranti in tutta Italia. Attraverso le filiere, con circa 400 milioni di euro destinati ogni anno all’agroalimentare italiano e una collaborazione costante con produttori e imprese, che rappresentano un patrimonio di competenze e qualità per il nostro Paese.

In questi quarant’anni, è cambiata anche l’Italia. Sono cambiati i consumi, le abitudini e le aspettative delle famiglie: oggi viviamo in una fase caratterizzata da una maggiore attenzione alla spesa e da una ricerca sempre più forte di equilibrio tra qualità, convenienza e semplicità. E anche il ruolo delle imprese evolve di conseguenza.

Per noi questo significa continuare a garantire accessibilità. Significa fare in modo che un pasto fuori casa resti un’occasione possibile per il maggior numero di famiglie. Significa offrire qualità, scelta ed esperienza in modo semplice, vicino e accessibile. È una responsabilità che ci accompagna ogni giorno e che alimenta il nostro impegno nell’innovazione, nella cura del servizio e nell’ascolto dei clienti.

Guardando a questi quarant’anni, la soddisfazione per il percorso compiuto si accompagna all’ambizione di continuare a fare la nostra parte. Solo nel 2026 prevediamo l’apertura di circa 60 nuovi ristoranti e la creazione di 5.000 nuovi posti di lavoro. Perché crediamo che creare occupazione, sostenere le filiere e rafforzare la nostra presenza nei territori significhi contribuire in modo concreto alla crescita e alla vitalità del Paese, come in questi primi quarant’anni, come oggi, come nei prossimi quarant’anni.”

Nella foto da sx: Adolfo Urso, Roberto Sancinelli, Giorgia Favaro, Attilio Fontana, Michele De Pascale, Pasquale Frega.