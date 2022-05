Meet the Docs! Film Fest: il programma di venerdì 20 maggio

FORLÌ – All’EXATR di Forlì prosegue Meet the Docs! Film Fest, la rassegna dedicata al cinema documentario tra proiezioni, masterclass esclusive, panel tematici di approfondimento, matinée dedicate alle scuole del territorio, workshop, musica live, degustazioni e convivialità.

La rassegna è organizzata da Sunset in collaborazione con Città di Ebla e Tiresia, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Forlì e con il supporto di BCC ravennate, forlivese e imolese.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 MAGGIO: AMBIENTE

La terza giornata si apre con il secondo incontro matinèe del progetto Doc a Scuola con la proiezione di “Ethbet – Resisti!” di Matteo Ferrarini.

“Ethbet!” – “Resisti!” – era la parola che durante i giorni della Rivoluzione del Nilo i Rivoluzionari di Piazza Tahrir gridavano per incitarsi a resistere. Cosa significa aver preso parte a rivoluzioni fallite? Maher, Alì, Said e Lotfy hanno partecipato alle sommosse e oggi cercano di riorganizzare la rivolta. Il regista dialogherà con gli studenti al termine della proiezione.

Alle 17.00 appuntamento con il terzo incontro a cura di Frab’s Magazine & More: presentazione con Simone Marcelli Pitzalis, redattore di Menelique Magazine, rivista che diffonde un punto di vista intersezionale e postcoloniale che possa avversare la crescente cultura dell’odio nei confronti dei migranti, che avvelena il dibattito pubblico italiano.

Alle 18.00 si inizia con la proiezione di “Hambachers” di Leonora Pigliucci e Claudio Marziali che racconta la storia della resistenza ecologista sviluppatasi all’interno della foresta di Hambach, dove un gruppo di attivisti ha costituito una vera e propria comunità libertaria in opposizione al piano della multinazionale RWE, che vuole trasformare la foresta in un bacino estrattivo per il carbone.

A seguire il dibattito con Linda Maggiori (Giornalista, scrittrice e attivista per il clima – Extinction Rebellion Italia), e i due registi Claudio Marziali e Leonora Pigliucci.

Alle 19.00 appuntamento con “Vini dal margine. Aperitivi sensoriali” a cura di Paolo Tegoni, presidente dell’Associazione Gastronomi Professionisti: un percorso degustativo di vini provenienti dal Lazio, Veneto e Calabria accompagnati da Parmigiano Reggiano di Montagna. Costo: 15 euro a persona. Per info e prenotazioni: info@meetthedocs.it // 347 2782603

La terza giornata di Meet The Docs! Film Fest si conclude con “Now” di Jim Rakete, il nuovo film di riferimento per il movimento ambientalista. “NOW” mostra come giovani attivisti da tutto il mondo come Felix Finkbeiner (Plant for the Planet), Luisa Neubauer, Greta Thunberg (Fridays for Future) e Vic Barrett (Youth v. Gov) stanno combattendo lo status quo spingendo per un forte cambiamento sociale e politico. Seguirà un dibattito con Giacomo Zattini (Attivista per il clima – Fridays For Future Italia) e Alice Facchini (giornalista e reporter)

MEET THE GREEN!

Meet the Docs! Film Fest presta da anni particolare attenzione alla tematica ambientale, e anche per la sua sesta edizione attua azioni concrete e misure favorevoli alla sostenibilità della manifestazione. Ad esempio a livello energetico, l’area della rassegna viene gestita con un sistema di spegnimento manuale che permette di ridurre il consumo energetico nel momento in cui gli spazi non sono utilizzati. Durante le giornate del festival, inoltre, saranno presenti erogatori di acqua gratuiti e sostenibili. Nell’area ristoro e durante le degustazioni vengono inoltre utilizzate stoviglie compostabili e/o bicchieri in vetro e i prodotti enogastronomici offerti sono quasi esclusivamente locali e a km 0.

Il programma completo e dettagliato della manifestazione è disponibile sul sito https://meetthedocs.it/

Scansiona il QR code per consultare il programma aggiornato

