Medicina (BO) in prima visione su Sky nella stagione 4 di Una gita fuoriporta

MEDICINA (BO) – Il viaggio più pop nell’Italia delle meraviglie con la serie tv dedicata ai viaggi e al lifestyle: su Sky, in prima visione, un episodio dedicato a Medicina nella stagione 4 di Una gita fuoriporta.

In una delle regioni più apprezzate d’Italia, l’Emilia Romagna, prosegue il viaggio di “Una gita fuoriporta”, la serie tv original portavoce di quelle località dallo straordinario fascino, di un’Italia che merita di essere scoperta con le sue bellezze, di far emozionare il visitatore e di essere raccontata con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso la storia, l’arte e le eccellenze di ciascun luogo.

Una vera e propria (ri)scoperta del Bel Paese, promuovendo iniziative ecosostenibili, percorsi enogastronomici, turismo lento-esperienziale e l’esplorazione, da veri turisti, di quelle mete accoglienti note anche per il buon vivere quotidiano.

Martedì 19 luglio alle 22.40 andrà in onda l’imperdibile episodio dedicato a Medicina in provincia di Bologna: affascinante cittadina che va dalla scienza alla forte vocazione agricola senza tralasciare le eccellenze locali, tradizione ed innovazione sono allineate per vivere una fantastica esperienza nel cuore dell’Emilia Romagna.

Per la ricchezza del patrimonio artistico, oltre che per il fascino degli ambienti naturali, Medicina è un luogo da scoprire a poco a poco, per trovare lungo le vie o dentro le chiese, palazzi e Musei e accanto alle testimonianze del passato o nel cuore di una riserva naturale, emozioni fuori dall’ordinario!

La quarta stagione porterà David Romano, giornalista e conduttore della serie tv, a praticare le innumerevoli escursioni tipiche e caratteristiche di ciascun territorio, senza tralasciare le antiche tradizioni locali e scorci da cartolina per un’indimenticabile gita fuoriporta.

Il programma tv, in onda martedì alle 22.40, è fruibile su tutte le piattaforme unendo il mondo della TV lineare e on demand a quello digitale: Sky canale 511 BFC Forbes, canale 61 della piattaforma tivùsat, sul canale 260 del nuovo digitale terrestre ed in live streaming su bfcvideo.com.

Una gita fuoriporta si conferma come uno dei principali programmi televisivi dedicati ai viaggi e al lifestyle italiano, un approccio sempre più trasversale con consigli e spunti per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso un weekend emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta.

Sinossi Episodio Medicina.

Il nostro viaggio inizierà dal meraviglioso centro storico di Medicina dove verremo accolti dall’ Assessore al Turismo Lorenzo Monti; da lì, ci sposteremo al Palazzo Comunale per incontrare il Sindaco Matteo Montanari, ammirando nel frattempo piazze, vicoli e i principali monumenti.

Arte, storia e racconto inediti in un itinerario perfetto per un’indimenticabile gita fuoriporta: dall’emozionante visita alla Stazione Radioastronomica di Medicina INAF passando per la strabiliante Oasi del Quadrone.

Un viaggio anche attraverso le antiche tradizioni e prodotti locali: Cipolla di Medicina, Foraggio, Partecipanza agricola di Villa Fontana e l’innovativa Agribioenergia.

Nella gita fuoriporta David Romano incontrerà:

Lorenzo Monti – Ass. al Turismo Medicina

Matteo Montanari – Sindaco di Medicina

Giuseppe Pasquali – Pres. Cons. Cipolla di Medicina

Germano Bianchi – Tecnologo INAF

Michele Filippini – Vicepresidente Partecipanza agraria Villa Fontana

Enrico Dall’Olio – Pres. Agribioenergia

Mauro Quartieri – Pres. Cons. CON.FOR.ME.

Sara Trigolo – Oasi del Quadrone

Appuntamento, quindi, a martedì 19 luglio ore 22.40.