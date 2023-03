MECSPE: dal 29 al 31 marzo a BolognaFiere full immersion di innovazione industriale

MILANO – Si annuncia un anno incoraggiante per l’industria che, nonostante il periodo complesso segnato da crisi energetica e aumenti dei costi delle materie prime, nel 2022 registra un aumento di fatturato del +18,0%[1]. Con questo spirito di ripresa e con la voglia di crescere, le imprese della manifattura si ritroveranno dal 29 al 31 marzo 2023 a BolognaFiere, per la 21ᵃ edizione di MECSPE, la principale fiera dedicata all’innovazione dell’industria manifatturiera, organizzata da Senaf che, come ogni anno, raccoglie adesioni da tutto il Paese e dall’estero.

Un settore, quello della manifattura, sempre più strategico per il Paese, come dimostra la grande partecipazione del comparto industriale italiano alla manifestazione: sono circa 2.000 le aziende che in totale esporranno le loro innovazioni tecnologiche nei saloni tematici sviluppati sui 92mila mq di superficie espositiva. Un percorso che guiderà gli operatori professionali alla scoperta di soluzioni innovative per spingere la crescita delle imprese manifatturiere. La nuova edizione torna con un ampio programma che prevede numerose iniziative speciali e che verrà sviluppato sui tre grandi pilastri della fiera: formazione, innovazione e sostenibilità.

Le novità partono dal nuovo cuore mostra “Transizione energetica e mobilità del futuro”, un’area espositiva di 2.000 mq dove esperti, professionisti, imprenditori e personalità istituzionali avranno modo di discutere delle innovazioni nel campo della transizione energetica e della mobilità, dai veicoli elettrici a quelli a idrogeno, sino ai biocarburanti, e i visitatori potranno visitare unità dimostrative funzionanti, che mostreranno tecnologie e lavorazioni destinate al settore della mobilità sostenibile, dalla progettazione alla produzione, tutto in una logica di circolarità e di ottimizzazione dell’efficienza energetica.

Il cuore mostra ospiterà al suo interno due importanti appuntamenti: il 29 marzo si terrà il Forum Italo-Tedesco “2035 e la filiera automotive: cambiare il modello produttivo per rispondere ad una trasformazione tecnologica”, un approfondimento dedicato all’industria automobilistica e ai grandi cambiamenti che il settore dovrà affrontare nei prossimi anni, oltre ad analizzare l’impatto che la sfida della mobilità sostenibile ha sulla filiera. Il 31 marzo si svolgerà l’Aluminium Energy Summit, un panel organizzato da METEF, l’expo internazionale dell’alluminio, per spiegare quale possa essere il possibile futuro della produzione del metallo primario, ma anche la conservazione dei contenuti energetici attraverso il recupero e riciclo.

Sempre a tema sostenibilità, l’iniziativa Ecofriendly – Io faccio di più, un percorso reale e virtuale tra gli espositori che si distinguono per le loro soluzioni green, e la nuova Green Plastix Arena, uno spazio in cui le aziende del settore gomma-plastica presenteranno le proprie innovazioni basate sul concetto di economia circolare.

Sul fronte formazione e recruiting torna Mecspe Young & Career, il luogo d’incontro tra domanda e offerta all’interno della fiera. Il focus sull’orientamento e sulla e formazione in ambito industria 4.0 si avrà anche quest’anno nell’Area Competence Center, che comprenderà anche i Digital Innovation Hub, incubatori d’idee capaci di accelerare i processi produttivi delle imprese.

Presente anche ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che all’interno del suo stand ospiterà due team della Formula SAE Italy, l’evento educational organizzato annualmente da ANFIA che coinvolge gli studenti di ingegneria delle università di tutto il mondo nella progettazione e nella realizzazione di piccole vetture monoposto da competizione. Sempre in questo contesto, ANFIA organizzerà un workshop dedicato agli studenti per presentare e spiegare le novità del regolamento Formula SAE Italy 2023.

Continua anche l’impegno di MECSPE nell’incentivare l’innovazione tecnologica industriale, e anche quest’anno non mancheranno gli appuntamenti dedicati all’industria 4.0 e alla digitalizzazione. Tornano i grandi eventi come il Simulation Summit, il Premio Innovazione Robotica Solution Award, il Premio Internazionale Innovazione Metef, la Startup Factory, la Piazza Progettazione e Design e l’Arena Additive Manufacturing.

Come ogni anno ad arricchire il programma di attività formative e convegni di MECSPE saranno le associazioni presenti durante tutte le tre giornate di fiera, tra cui Confartigianato, con il Villaggio Confartigianato, l’Associazione Italiana Finiture dei Metalli – AIFM, Assogalvanica e CNA, ma anche AIDAM con l’omonimo Villaggio, che rappresenta, all’interno di MECSPE, un’area tecnologica fortemente innovativa in rappresentanza del comparto della meccatronica italiana, seconda come posizione nella classifica mondiale del settore, MESAP, il cluster dell’innovazione per gli Smart Products e lo Smart Manufacturing di Regione Piemonte, API, COMET e l’associazione delle imprese manifatturiere CONFIMI Romagna.

Inoltre, da quest’anno contemporaneamente a MECSPE si terrà l’evento Elettronica Italia, interamente dedicato al mondo dell’elettronica, che offre al visitatore uno sguardo su tutto il comparto e un focus dedicato all’elettronica al servizio della mobilità elettrica e dell’elettrificazione dei trasporti.

“È tutto pronto per la nuova edizione di MECSPE e come ogni anno abbiamo messo a punto un ambiente espositivo e dimostrativo che possa rispondere alle esigenze concrete delle imprese – afferma Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE – In particolare, sappiamo che orientarsi nella complessità non è sempre facile, un motivo in più per fare in modo che gli imprenditori investano sulla crescita attraverso un percorso di trasformazione digitale e iniziative ad hoc per formare i propri collaboratori. Esattamente i pilastri su cui si basa MECSPE, formazione e innovazione, che si affiancano a un altro asset centrale per tutta l’industry, ovvero quello della sostenibilità. Il tema della mobilità sostenibile sta avendo un impatto importante sulle imprese manifatturiere, ed è per questo che la nuova edizione avrà come cuore mostra un programma ricco di incontri e approfondimenti per delineare gli effetti e le opportunità che può generare questa trasformazione.”

I numeri di MECSPE 2023

39.348 visitatori professionali (dato ed. 2022), 92.000 mq di superficie espositiva, 2.000 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra “Transizione energetica e mobilità del futuro”, 20 iniziative speciali.

I saloni di MECSPE

Macchine e Utensili – Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software di progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera – Piegatura, Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software; Fabbrica Digitale – Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing, Tecnologie di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’interpretazione e l’interconnessione dei processi; Logistica – Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean manufacturing, Software gestionale di magazzino, Supply chain management, Sistemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica – Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica – Cem (contract electronics manufacturer), Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi – Lavorazione materie plastiche, gomma e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi, Design, Software di simulazione e progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing – Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid Manufacturing, Sistemi e servizi per reverse engineering, Tecnologia additiva, Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, Software di simulazione e progettazione; Trattamenti e Finiture – Impianti per il trattamento delle superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio, Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e leghe – Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering; Automazione e Robotica – Automazione e Robotica, Assemblaggio, Montaggio e manipolazione; Controllo e Qualità – Certificazione e controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Power Drive – Organi di trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del movimento, Manutenzione, Aria compressa.

