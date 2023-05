Maltempo; il Comune riattiva il COC e fa partire i primi interventi di prevenzione e monitoraggio dell’emergenza

FORLÌ – In Romagna, le prime 12 ore di domani saranno le più critiche, poiché investite da un’eccezionale ondata di maltempo, con precipitazioni diffuse e molto intense lungo tutto l’arco appenninico e in pianura. FORLÌ – In Romagna, le prime 12 ore di domani saranno le più critiche, poiché investite da un’eccezionale ondata di maltempo, con precipitazioni diffuse e molto intense lungo tutto l’arco appenninico e in pianura.

È questo il grave quadro meteorologico emerso da una serie di incontri svoltisi nella giornata di lunedì, con la Regione Emilia Romagna, la Protezione Civile e la Prefettura di Forlì Cesena, sull’onda dell’allerta rossa per criticità idraulica e criticità idrogeologica valida per la giornata di domani, martedì 16 maggio.

“Stiamo lavorando per garantire prima di tutto la tutela delle persone e delle cose” – così il sindaco Gian Luca Zattini che ha riunito nel primo pomeriggio di lunedì il COC, il Centro Operativo Comunale, e coordinato i primi interventi di emergenza come previsto dal Piano Comunale di Protezione civile.

“Ancora una volta, è garantita massima disponibilità di uomini e mezzi. La centrale operativa della Polizia Locale è stata potenziata e le pattuglie sono tutte allertate, operative e reperibili anche nelle ore notturne e pronte a intervenire in caso di pericolo. In supporto ai nostri tecnici, una colonna mobile con pompe e autopompe e oltre 50 operatori volontari della Protezione Civile è in arrivo in queste ore al Cup di via Cadore. Hanno dato disponibilità di intervento anche i Vigili del Fuoco di molte regioni del nord Italia, come Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con il supporto della Croce Rossa e i nostri servizi sociali, inoltre, stiamo lavorando a un accurato piano di evacuazione, partendo dalle zone più a rischio. Infine, c’è grande attenzione lungo il fiume Montone, le strade arginali, gli argini e le abitazioni più vicine ai corsi d’acqua.”