Malatestiana gaming, da sabato 4 dicembre si accendono i riflettori sull’International Games Week con gli esperti del Lucca Comics e di Modena Play

Gli utenti saranno supportati dai professionisti provenienti da Lucca comics & games e Modena play

CESENA – Sabato 4 dicembre in Biblioteca Malatestiana torna “Malatestiana Gaming”, una serie di eventi aperti, gratuiti e guidati dedicati al gioco, in occasione dell’International Games Week @Your Library. Non importa essere esperti o dilettanti, soli o in compagnia di amici, dalle 15 alle 18.30 di sabato, a ragazzi e adulti sarà data la possibilità di giocare a tanti giochi da tavolo come Concept, Dixit, Catan, 7 Wonders, Ticket To Ride, Bang, Carcassonne e tanti altri moderni, dinamici e nuovi. Gli utenti saranno accompagnati e sostenuti dallo staff di Area Games, composto dai collaboratori esperti che arrivano direttamente da Lucca Comics & Games e Modena Play, le principali manifestazioni italiane dedicate al gioco.

L’accesso è gratuito fino a esaurimento posti disponibili, con la prenotazione consigliata scrivendo a info@areagames.org.

La Biblioteca Malatestiana, con l’intento di favorire momenti associativi e aggregativi, mette a disposizione la ricca collezione di giochi da tavolo per tutte le età e videogiochi per tutte le principali piattaforme di gioco. È possibile inoltre prendere a prestito un gioco da tavolo per un mese e fino a 4 videogiochi a persona sempre per un mese. Sul prestito sono disponibili tutti i servizi aggiuntivi, come il rinnovo per un ulteriore mese e la prenotazione nel caso in cui i giochi non siano momentaneamente disponibili, con relativo avviso al momento della restituzione.

I prossimi appuntamenti, dedicati al gioco di ruolo, sono previsti mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre, dalle 15 alle 18.30. Nell’occasione la Malatestiana ospiterà alcuni Master esperti di Area Games che con metodologie e modi diversi guideranno i partecipanti nel mondo dei giochi narrativi e di ruolo, immergendo i giocatori in storie fantastiche e incredibili, tra dadi e fantasia.