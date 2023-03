Macfrut 2023: all’International Blueberry Days, il player mondiale australiano del mirtillo

CESENA – Costa Group, principale player mondiale australiano del mirtillo, all’International Blueberry Days a Macfrut (3-5 maggio 2023 al Rimini Expo Centre). L’appuntamento è nella prima giornata della fiera (mercoledì 3) in occasione del Simposio che metterà a confronto i massimi esperti mondiali del mirtillo. Un evento di caratura mondiale che vedrà la partecipazione di Maurizio Rocchetti, Senior Horticulturist di Costa Group, azienda australiana leader nella coltivazione di frutta e verdura fresca. Rocchetti da dieci anni è in Costa, ha lavorato come Blueberry Production Manager all’interno della categoria Berry ed ora è Plant Supply Manager, supervisionando la fornitura di piante e la selezione delle varietà in tutte le regioni di coltivazione dei piccoli frutti in Australia.

“Costa è il principale produttore, confezionatore e distributore australiano di frutta e verdura fresca e opera principalmente in cinque principali categorie: frutti di bosco, funghi, pomodori in serra, agrumi e avocado – spiega Rocchetti presentando il gruppo mondiale australiano – Complessivamente sono circa 7.200 gli ettari agricoli coltivati, 40 ettari di strutture in serra e 3 strutture per la coltivazione di funghi in tutta l’Australia. Costa ha anche interessi stranieri strategici, con joint venture di maggioranza che coprono sei aziende agricole di mirtilli in Marocco e quattro aziende agricole di mirtillo e lampone in Cina, coprendo circa 750 ettari coltivati”.

Rocchetti pone il suo focus sulla coltivazione del mirtillo, al centro del suo intervento all’International Blueberry Days a Macfrut: “I mirtilli Costa vengono coltivati in Australia in quattro diversi stati e in cinque diverse latitudini su circa 480 ettari. Le diverse regioni di coltivazione consentono a Costa di fornire frutta ai propri clienti tutto l’anno. La produzione di mirtilli è composta da più varietà per adattarsi a tutte le diverse condizioni ambientali, con una grande percentuale dedicata alla produzione della varietà premium ‘Arana’ sviluppata da Costa”.

L’azienda ha sviluppato uno specifico programma sul mirtillo. “Si chiama Variety Improvement Program ed è riconosciuto a livello globale, con varietà Costa autorizzate in regioni tra cui Americhe, Marocco, Cina e Sudafrica. Con sede a Corindi, sulla costa settentrionale del Nuovo Galles del Sud, in Australia, il programma sviluppa ogni anno da una a due nuove varietà di mirtilli di valore commerciale globale. Utilizza l’ampia rete di aziende agricole di Costa localizzate a diverse latitudini, dal temperato freddo al subtropicale, valutando e sviluppando nuove varietà con diverso fabbisogno di freddo e quindi adatte a una vasta gamma di condizioni di crescita globali, soddisfacendo le esigenze dei clienti globali. Utilizzando le tecniche tradizionali di miglioramento genetico delle piante, il team identifica e sviluppa nuove cultivar scelte nei diversi ambienti chiave per le loro prestazioni di qualità del frutto, produttività e risultati agronomici”.

International Blueberry Days è organizzato da Macfrut con il coordinamento del Professor Bruno Mezzetti dell’Università Politecnica delle Marche insieme a Thomas Drahorad di NCX Drahorad.

Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta si svolgerà al Rimini Expo Centre dal 3 al 5 maggio 2023.

Info: https://www.macfrut.com/c/147/international_blueberry_days