Lo spettacolo “SdisOrè” di Gruppo Uror il 4 agosto alla Casa della Musica

PARMA – Ermo Colle fa tappa a Parma lunedì 4 agosto, alle ore 21.15, dove nel Cortile interno della Casa della Musica, con ingresso a offerta libera, andrà in scena Gruppo Uror con “SdisOrè” di Giovanni Testori, con Evelina Rosselli, nuovo appuntamento della 24^ edizione del Palio Poetico Teatrale Musicale, promosso da Associazione Ermo Colle APS.

Nel labirinto della lingua testoriana, lo “SdisOrè” rifonda e stravolge la vicenda tragica dell’Orestea. Un’Orestea capovolta, dai toni dissacranti, la cui lingua affonda nelle maschere e nei pupazzi di Elettra, Oreste, Egisto, Clitemnestra. In scena una sola attrice prende le parti dei quattro personaggi e guida il pubblico attraverso il punto di vista di Oreste, sino al momento del compimento della vendetta. Per restituire la poliedricità dei personaggi, il dispositivo scenico si avvale degli strumenti classici per eccellenza, la Maschera e la Marionetta, realizzati da Caterina Rossi. Maschere anomale, realizzate in termoplastico, il cui colore si avvicina mostruosamente a quello della pelle umana. Indossando le maschere, la narratrice fa vivere le marionette e trasmutando la propria voce, indaga quattro universi sonori completamente differenti, per intessere una narrazione grottesca, evocata dalla potenza della lingua di Testori, spietata, provocatrice, assetata e affilata, come i protagonisti di questa orrifica versione dell’Orestea.

Al termine dello spettacolo seguirà “A tu per tu con il Teatro”, conversazione con la Compagnia e il pubblico, occasione di dialogo e restituzione partecipata sul lavoro e sulla poetica.

Per informazioni: cell. 342 137 0224 – www.ermocolle.eu

L’edizione 2025 di Ermo Colle si realizza con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma, Unione Pedemontana Parmense (Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo), Comune di Corniglio, Comune di Langhirano, Comune di Lesignano De’ Bagni, Comune di Neviano degli Arduini, Comune di Parma-Casa della Musica, Comune di Sorbolo Mezzani, Comune di Tizzano Val Parma, e di Conad Traversetolo/Monticelli, Arena Sunshine, Locanda della Pieve, Cancabaia B&B, Macelleria F.lli Orsi-Lagrimone; con il patrocinio di Fondazione ETS Italia: Patria della Bellezza, Università di Parma-Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali. In collaborazione con L.O.F.T., Festival “Voci dell’Anima” di Rimini, Teatro del Tempo, Resistenza Teatro Festival/Istituto Alcide Cervi, Festival della Parola, Associazione Libera contro le mafie/Coordinamento di Parma, Radio Circuito 29.

ERMO COLLE 2025

PALIO POETICO TEATRALE MUSICALE

XXIV edizione

Lunedì 4 agosto 2025 ore 21.15 | Parma, Cortile interno della Casa della Musica

Piazzale San Francesco 1

[In caso di maltempo Casa della Musica]

Ingresso a offerta libera

GRUPPO UROR

SdisOrè

di Giovanni Testori

con Evelina Rosselli

realizzazione maschere e marionette Caterina Rossi

disegno del suono Franco Visioli

produzione esecutiva PAV con uno sguardo di Antonio Latella

ed il sostegno di AMAT Marche e Comune di Pesaro