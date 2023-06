Lido di Classe: nuova gestione e nuovo nome per lo storico Cayo Loco

I fratelli Nicola e Gabriele Frigato vi aspettano all’Oxide

RAVENNA – Oxide, la nuova gestione del bagno Cayo Loco di Lido di Classe, da quest’anno è in capo ai fratelli Frigato: Gabriele e Nicola, originari del Veneto, hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura insieme.

Nicola è chef di lunga esperienza in vari locali della riviera, ma anche come capo cuoco per aziende; Gabriele ‘nasce’ bancario e fonda (a 19 anni) la Cooperativa Del Tu, di cui sarà presidente; inoltre si affaccia da giovanissimo anche al mondo della politica.

“Di stagioni ne ho fatte anche io da ragazzino, una al mare, una in montagna e una nella mia città, Rovigo: era l’unico modo per proseguire gli studi. Dopo l’esperienza politica mi ritrovo al mare con una nuova sfida: fare impresa.” ci racconta sorridendo Gabriele. “Mio fratello Nicola, dopo anni di varie esperienze di diversi locali, mi ha proposto quest’impresa: l’idea ha preso piede, anche grazie all’aiuto dello staff della Confesercenti che ci ha seguito dal principio”.

La struttura conta 18 file per un totale di 280 ombrelloni, 5 campi da racchettoni illuminati con una tribuna: in programma, infatti, ci sono eventi sportivi.

Lo stabilimento, in cui si respira un clima familiare, è aperto dalle colazioni alla cena con 150 posti.

Il menù sarà diversificato tra pranzo e cena ed è sempre consigliata la prenotazione: disponibile anche un grande schermo per le partite o l’intrattenimento dei bambini, oltre a eventi musicali e serate per famiglie. I primi di pasta che si trovano in menù, come il tortello nero al baccalà ed il tortello al formaggio asiago, sono prodotti artigianali provenienti dall’azienda “Il tortellaio matto”, gestita dai nipoti di Nicola e Gabriele.

A Nicola e Gabriele vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro: nella foto insieme a Riccardo Santoni, responsabile turismo di Confesercenti Ravenna.