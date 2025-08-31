“Liberati dal Paradosso della Gioconda”, nuovo libro dell’avvocato riminese Massimo Borghesi

Tre imprese su quattro si trovano costrette a ricorrere a servizi legali
RIMINI – Uscito “Liberati dal Paradosso della Gioconda”, il nuovo libro dell’avvocato riminese Massimo Borghesi, esperto in diritto d’impresa. Il volume affronta il tema della prevenzione legale nelle aziende, partendo da un dato significativo: il 75,8% delle imprese italiane si trova, nel corso della propria attività, nella necessità di ricorrere a servizi legali.
Secondo l’autore, il vero rischio non è tanto l’assenza di conoscenze giuridiche, quanto la falsa convinzione di possederle. Da qui la scelta di utilizzare il “paradosso della Gioconda” come metafora per spiegare come errori di valutazione e superficialità possano trasformarsi in problemi concreti per le imprese.
Scritto con taglio divulgativo, il libro raccoglie esempi e casi ricorrenti della vita aziendale – contratti, crediti, tutela del marchio – con l’intento di mostrare come un approccio più consapevole alle regole del diritto possa ridurre significativamente le criticità che spesso frenano lo sviluppo imprenditoriale.
Con questa pubblicazione l’autore porta all’attenzione del pubblico un tema di rilievo per l’economia locale e nazionale e si riconferma uno fra i maggiori autori di contenuti legali per gli imprenditori. “L’obiettivo” spiega l’autore “è stimolare una maggiore consapevolezza sul ruolo della prevenzione legale nella gestione ordinaria di un’attività. Il libro rappresenta quindi un contributo che nasce dall’esperienza di un professionista del territorio di Rimini ma tocca questioni di interesse generale per l’economia nazionale.”
Un volume che punta ad essere un best seller ma soprattutto che vuole riportare l’attenzione su un tema troppo spesso dimenticato: l’importanza della formazione, anche legale, per chi si appresta a fare impresa.
Riminese l'avvocato da best seller: Massimo Borghesi pubblica un saggio sui rischi legali per le imprese
