“L’Europa e gli Imperi del XXI secolo”: in sala Agnelli incontro con Elisabetta Gualmini e Sofia Ventura

FERRARA – Proporrà un approfondimento sul ruolo dell’Unione europea nello scenario geopolitico del XXI secolo l’incontro con Elisabetta Gualmini (europarlamentare) e Sofia Ventura (Università di Bologna) in programma venerdì 6 febbraio 2026 alle 17:00 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

L’incontro, a cura del Circolo Matteotti di Ferrara, sarà moderato da Marcella Zappaterra (consigliera regionale Emilia-Romagna) e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L’incontro intende approfondire il ruolo dell’Unione europea nello scenario geopolitico del XXI secolo, segnato dal ritorno degli imperi, dalle grandi potenze e da nuove forme di competizione economica, tecnologica e militare. A partire dalle dinamiche globali e dalle sfide politiche attuali, le relatrici discuteranno il posizionamento dell’Europa tra Stati Uniti, Cina, Russia e altri attori emergenti, interrogandosi sulle prospettive dell’integrazione europea, sull’autonomia strategica e sul futuro della democrazia nel contesto internazionale contemporaneo.

Elisabetta Gualmini è professoressa ordinaria di Scienze Politiche presso l’Università di Bologna. Già presidente della fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo, poi vicepresidente e assessore al welfare e politiche sociali della regione Emilia-Romagna dal 2014 al 2019. Si occupa di welfare, politiche del lavoro, governance europea e trasformazioni dello Stato sociale. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e saggi di analisi politica. Attualmente è parlamentare europea.

Allieva di Angelo Panebianco, Sofia Ventura è professoressa associata all’Università di Bologna, dove è titolare dei corsi di Scienza politica e di Leadership e Comunicazione politica. Si occupa di sistemi politici contemporanei, comunicazione politica e public diplomacy, oltre ad essere editorialista e commentatrice sui temi della democrazia, dei partiti e delle trasformazioni politiche in Europa. Ha pubblicato saggi e articoli su riviste scientifiche e divulgative.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri:

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg