Lettere a Bernini di Marco Martinelli il 13 e 14 dicembre all’Arena del Sole di Bologna

BOLOGNA – Teatro Arena del Sole

Via dell’Indipendenza 44, Bologna

13 e 14 dicembre 2025

Sala Leo de Berardinis

sabato ore 19.00 | domenica ore 16.00

Marco Martinelli, Teatro delle Albe

Lettere a Bernini

di Marco Martinelli

con Marco Cacciola

scene Edoardo Sanchi

musiche originali e sound design Marco Olivieri

disegno luci Luca Pagliano

tecnico audio Paolo Baldini

realizzazione immagini video Filippo Ianiero

ideazione Marco Martinelli e Ermanna Montanari

regia Marco Martinelli

produzione Albe/Ravenna Teatro, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

foto di Enrico Fedrigoli

durata 75 minuti

Lettere a Bernini, nuovo monologo scritto e diretto da Marco Martinelli e ideato insieme a Ermanna Montanari, edito da Einaudi nella collana Teatro, arriva in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna il 13 e 14 dicembre. Un lavoro sulla figura del celebre architetto e scultore napoletano Gian Lorenzo Bernini e sulla rivalità con il collega Francesco Borromini, interpretato magistralmente dall’attore Marco Cacciola; mentre le scene sono curate da Edoardo Sanchi. Una produzione Albe/Ravenna Teatro ed Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Lettere a Bernini si svolge interamente in un giorno d’estate dell’anno 1667, il 3 agosto.

In scena, nel suo studio di scultore, pittore e architetto, il vecchio Gian Lorenzo Bernini, la massima autorità artistica della Roma barocca, è infuriato con Francesca Bresciani, intagliatrice di lapislazzuli che ha lavorato per lui nella Fabbrica di San Pietro e che ora lo accusa, di fronte ai cardinali, di non pagarle il giusto prezzo per il suo lavoro. Nell’infuriarsi con la donna, Bernini evoca l’ombra dell’odiato rivale, Francesco Borromini, il geniale architetto ticinese.

Un’evocazione ‘in absentia’, al pari di quelle dei suoi allievi, ai quali Bernini si rivolge, discutendo con loro, mettendoli in posa, facendoli recitare nelle commedie da lui scritte e dirette, perché imparino a incarnare gli ‘affetti’, i sentimenti che dovranno trasferire nel marmo.

Quando, poi, giungerà la notizia inaspettata del suicidio di Borromini, la furia cederà il passo alla pietas: per la tremenda depressione che aveva colpito il rivale in quegli ultimi anni e, al contempo, per l’incessante guerra che gli artisti si fanno, tutti contro tutti, per il loro ‘sgomitare sotto il cielo’, come direbbe Thomas Bernhard.

Travolto da quella pietas, Bernini giungerà a riconsiderare l’opera del collega, riconoscendone l’alto valore. Chi può comprendere fino in fondo la grandezza di un artista? Il suo rivale. Il suo avversario. Il suo simile.

Attraverso una drammaturgia in cui la voce monologante dell’attore e quella di Bernini si rincorrono e sovrappongono senza soluzione di continuità a generare sulla scena, come scolpendo nel vuoto, presenze, figure e ricordi, l’opera di Martinelli ci mostra un Seicento che parla di noi, sospeso tra il secolo della Scienza nuova e l’attuale imbarbarimento, sempre più incombente.

Marco Martinelli è drammaturgo, regista di teatro e di cinema, fondatore del Teatro delle Albe insieme a Ermanna Montanari, con la quale ne condivide la direzione artistica. Le sue drammaturgie sono pubblicate e messe in scena in Italia e in altre dieci lingue nel mondo. Numerosi i riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti, tra i quali citiamo sette Premi Ubu come regista, drammaturgo, pedagogo. Martinelli ha inventato nel 1991 la non-scuola, nata a Ravenna e divenuta un paradigma pedagogico in ambito internazionale.

Marco Cacciola si diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 1999 e lo stesso anno vince il premio come miglior attore alla VI Rassegna Nazionale delle Accademie e Scuole di Teatro. Il suo percorso artistico è stato legato per più di dieci anni ad Antonio Latella, sotto la cui direzione ha preso parte a molti spettacoli in Italia e all’estero.

Edoardo Sanchi si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Dal 1985 al 1990 è stato assistente alla scenografia per allestimenti firmati da Margherita Palli. Ha lavorato in numerosi teatri e festival italiani ed europei collaborando con registi di teatro, opera e danza. È docente per il biennio magistrale di scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44

Prezzi dei biglietti: da 7 € a 30 € esclusa la prevendita

Biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00

Tel. 051 2910910 – biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com

La replica di domenica 14 dicembre alle ore 16.00 sarà audiodescritta per gli spettatori non vedenti e ipovedenti, grazie alla collaborazione con Centro Diego Fabbri di Forlì, nell’ambito del Progetto Teatro No Limits.

Dal 2 dicembre è in vendita l’AbboNatale: regala la magia del teatro a un prezzo speciale!

AbboNatale dà diritto a 2 ingressi per tutti gli spettacoli in abbonamento della Stagione 25/26 dal 1° gennaio al 30 maggio 2026. I biglietti sono utilizzabili anche in coppia.

È possibile scegliere la formula Salmon e Moline a 20 € per gli spettacoli in scena nella sala Thierry Salmon dell’Arena del Sole e al Teatro delle Moline, oppure quella a 32 € che apre le porte di tutte le sale ERT a Bologna, Modena, Cesena, Castelfranco Emilia e Vignola.

L’AbboNatale è acquistabile fino al 6 gennaio:

– online: AbboNatale Salmon e Moline a 20 € | AbboNatale Tutte le sale dei Teatri ERT a 32 €

– presso la biglietteria dell’Arena del Sole dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00

– telefonando al numero 051.6568399 dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 14.00

*Aperture straordinarie della biglietteria

Tutte le domeniche di dicembre dalle 15.00 alle 19.00

Lunedì 8 dicembre dalle 15.00 alle 19.00

Mercoledì 24 dicembre e 31 dicembre dalle 11.00 alle 14.00

Domenica 4 e martedì 6 gennaio dalle 15.00 alle 19.00