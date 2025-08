“Le Notti delle Stelle Cadenti” – Weekend 8-9-10 agosto 2025

11 idee tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Pontremoli e Casalmaggiore. San Lorenzo tra musica, castelli e cieli stellati. E mostre d’arte d’estate che non ti aspetti. Un viaggio romantico ed emozionante nei luoghi più suggestivi del Circuito Castelli del Ducato

PARMA-PIACENZA-REGGIO EMILIA – Il weekend di San Lorenzo 2025 si accende di emozioni tra visite animate, pic nic panoramici sotto le stelle, arte, racconti e cieli da osservare ad occhi pieni di desideri tra cui: La Magica Notte delle Stelle con picnic panoramico al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino nell’antico borgo di Scipione Castello sulle colline di Salsomaggiore Terme (Pr), Sotto le stelle con il Duca Ferdinando alla Reggia di Colorno (Pr), Notte delle Stelle al Bar-So Antica Corte Pallavicina di Polesine Zibello (Pr), Amori Segreti: quando i castelli nascondono gli amanti al Castello di Gropparello (Pc), Sorry Frank – Omaggio a Frank Sinatra con Andrea Salvini Quartet a Salsomaggiore Terme (Pr).

Tra le mostre: Habitat – Natura, Memoria, Visione a Pontremoli (Ms), 100 anni di Castellarano nel Borgo e nella Rocchetta (Re), Carmela Adani – La scultrice che ha sfidato il tempo e la materia a Palazzo dei Principi a Correggio (Re), Albrecht Dürer e il Rinascimento europeo a Vigoleno Borgo Medievale, Busseto Liberata a Busseto (Pr), Gioielli di Gusto – Tra Bijoux e Food Design al Museo del Bijou di Casalmaggiore (Cr). Ecco gli eventi da non perdere nelle notti d’agosto tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Cremona, Mantova e Lunigiana.

Castello di Gropparello (PC)

“Amori Segreti: quando i castelli nascondono gli amanti”

Venerdì 8, sabato 9, domenica 10 agosto 2025 – Ore 19.00

Visite serali animate tra misteri e leggende: i personaggi della leggenda di Rosania Fulgosio emergono dalle ombre del tempo, portando con sé emozioni e domande senza tempo. Un percorso notturno e drammatizzato nel cuore del castello per vivere un’esperienza intensa e coinvolgente.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Comune di Salsomaggiore Terme (PR) – Piazza Libertà

“Sorry Frank” – Omaggio a Frank Sinatra con Andrea Salvini Quartet

Sabato 9 agosto 2025 – Ore 21.15

Una serata che è un viaggio nel tempo, tra swing, malinconia e luci soffuse. Un piccolo palco che diventa Broadway, una voce narrante che ci conduce tra le pieghe dell’anima di Sinatra. Jazz e racconto si fondono in un interno notte musicale dall’atmosfera cinematografica.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

“La Magica Notte delle Stelle”

Domenica 10 agosto 2025 – Dalle 19.15 alle 24.00

Un picnic panoramico al tramonto nel giardino del castello, visite guidate in notturna al maniero impreziosito dallo splendido loggiato seicentesco e affreschi all’interno, e possibilità di restare nella quiete in osservazione del cielo stellato tra fiaccole, loggiati seicenteschi e affreschi.

Visite alle 20:30, 21:40 e 22:45.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Reggia di Colorno (PR)

“Sotto le stelle con il Duca Ferdinando”

Domenica 10 agosto 2025 – Ore 21.00

Una visita serale al piano nobile della Reggia e all’Osservatorio Astronomico del Duca Ferdinando di Borbone. Un viaggio tra scienza e storia in uno dei luoghi simbolo del Ducato.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Notte delle Stelle – Bar-So Antica Corte Pallavicina, Polesine Zibello (PR)

Domenica 10 agosto 2025 – Dalle ore 20.00

Cocktail, aperitivi, musica di sottofondo e lucine sospese sotto il cielo di San Lorenzo. Una serata rilassante nell’aia della storica corte sul Po, tra gusto, stelle e compagnia.

Informazioni: info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (PC) – Amori Segreti: Rosania e Lancillotto Experience

Domenica 10 agosto 2025 – Dalle ore 10.00

Una giornata ricca di esperienze tra fiabe, natura e gusto: visite guidate al Castello, visite naturalistiche alle Gole del Vezzeno, avventura nel Parco delle Fiabe per i bambini; pranzo o cena alla Taverna Medievale; visita notturna “Amori Segreti: Rosania e Lancillotto” alle ore 19.00

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Arte d’estate

L’arte dialoga con il paesaggio e con la memoria: mostre, installazioni e visioni contemporanee per arricchire il vostro weekend culturale.

Pontremoli (MS) – Tribunale, Piazza della Repubblica

“Habitat – Natura, Memoria, Visione”

Fino al 3 agosto 2025 – Tutti i giorni, ore 17-22

Cinque artiste del gruppo Timarete propongono installazioni e opere che raccontano il rapporto tra ambiente, arte e umanità.

A cura di Gianpiero Brunelli.

Castellarano (RE) – Rocchetta

Tre mostre per i 100 anni di Castellarano

Fino al 30 agosto 2025

“Il racconto per immagini”: fotografie di Sandro Rubbiani

“Modellini di Castellarano”: creazioni in legno di Franco Camellini

“Oltre lo sguardo… il mare”: fotografie di Miriam Guidetti

Orari: sabato 15-18 | domenica 10-12 e 15-18 | Visite su prenotazione: 347 9716570

Correggio (RE) – Palazzo dei Principi

“Carmela Adani – La scultrice che ha sfidato il tempo e la materia”

Fino al 20 luglio 2025

Sabato 15.30-18.30 | Domenica e festivi 10.00-12.30 / 15.30-18.30

Visite in settimana su prenotazione.

Informazioni: info@castellidelducato.it

Vigoleno – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie

“Albrecht Dürer e il Rinascimento europeo”

Fino al 28 settembre 2025

30 incisioni originali tra bulini e xilografie.

Informazioni: info@castellidelducato.it

Museo del Bijou – Casalmaggiore (CR)

“Gioielli di Gusto – Tra Bijoux e Food Design”

Fino al 28 settembre 2025

Un percorso espositivo tra creatività, eleganza e sapori.

Informazioni: info@castellidelducato.it

Busseto (PR) – Biblioteca Civica

“Busseto Liberata”

Fino al 27 settembre 2025

Ogni sabato ore 16.30 e ogni seconda domenica del mese

La mostra racconta la Seconda Guerra Mondiale a Busseto e la sua rinascita.

INFO E PRENOTAZIONI

info@castellidelducato.it

www.castellidelducato.it

Castelli del Ducato è il circuito turistico culturale interregionale tra Parma, Piacenza, Guastalla, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Lunigiana con 38 manieri, 15 alloggi storici e oltre 50 luoghi d’arte.

